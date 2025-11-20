bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Спортен нюзрум, еп. 92: БГ футбол с БГ мама

Какво научихме от квалификациите за световното първенство?

Спортен нюзрум, еп. 92: БГ футбол с БГ мама

Неописуема радост и три точки в актива на България! Така завършиха злополучните квалификации за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.!

Класирахме ли се? Не! Празнувахме ли след последния мач, сякаш са ни подпечатали визите? Да! 

Добрата новина е, че за 2025 г. приключихме с мачовете на националния отбор! Лошата е активът ни - 1 победа, 5 загуби и голова разлика 3:19. 

Роди се... победа

След мача президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо бе доста словоохотлив.

Снимка: Lap.bg

В изявлението си пред медиите той говори за бременни жени, за години, за осми клас... 

Собственикът на Славия Венцеслав Стефанов пък се скара на журналистите и каза, че не иска да чува и дума за Георги Иванов. 

Гонзо: Колко са 3 години от 2023-та? Казват, че съм с осми клас (ВИДЕО)

А сега накъде?

След тези квалификации ще направим обобщение на всичко - от мястото ни в световната ранглиста до възможностите ни за класиране на важно първенство! 

И очакваме и вашите мнения! Кога ще се случи това? Кое би ни помогнало? 

Снимка: Lap.bg

Започваме в 13:00 ч. в нашия Youtube канал и на сайта btvsport.bg!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

георги иванов национален отбор гонзо атанас караиванов венци стефанов Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)

Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)
Жребият е хвърлен: Италия ще трябва да се потруди в баражите за световното

Жребият е хвърлен: Италия ще трябва да се потруди в баражите за световното

Норвежец пред пенсия е новият треньор на Лудогорец

Норвежец пред пенсия е новият треньор на Лудогорец
Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Последни новини

Жребият е хвърлен: Италия ще трябва да се потруди в баражите за световното

Жребият е хвърлен: Италия ще трябва да се потруди в баражите за световното

Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)

Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)
Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO
Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV