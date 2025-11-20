Спортен нюзрум, еп. 92: БГ футбол с БГ мама

Неописуема радост и три точки в актива на България! Така завършиха злополучните квалификации за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.!

Класирахме ли се? Не! Празнувахме ли след последния мач, сякаш са ни подпечатали визите? Да!

Добрата новина е, че за 2025 г. приключихме с мачовете на националния отбор! Лошата е активът ни - 1 победа, 5 загуби и голова разлика 3:19.

Роди се... победа

След мача президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо бе доста словоохотлив.

Снимка: Lap.bg

В изявлението си пред медиите той говори за бременни жени, за години, за осми клас...

Собственикът на Славия Венцеслав Стефанов пък се скара на журналистите и каза, че не иска да чува и дума за Георги Иванов.

А сега накъде?

След тези квалификации ще направим обобщение на всичко - от мястото ни в световната ранглиста до възможностите ни за класиране на важно първенство!

И очакваме и вашите мнения! Кога ще се случи това? Кое би ни помогнало?

Снимка: Lap.bg

Започваме в 13:00 ч. в нашия Youtube канал и на сайта btvsport.bg!

