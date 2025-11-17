Спортен нюзрум, еп. 91: Три броя за героя!

В седмиците, в които играе националният отбор, нищо не може да ни изненада!

Вече дори попаденията, които си вкарваме в собствената врата, не са новина. Те се превърнаха в ежедневие.

Автогол

В трети пореден мач записваме автогол - Атанас Чернев си вкара срещу Турция в гостуването и при визитата на Испания, а Виктор Попов - в домакинския мач с турците.

Колко още можем да понесем? Не само автоголове, а и футболно унижение като цяло?

Снимка: bgnes

Годишнина

Ще "бистрим" темата за тази криза със свити сърца, особено на датата, на която Емил Костадинов вкара онзи шедьовър на "Парк де пренс" преди 32 години и класира България на онова световно първенство в САЩ.

Ще направим и преход към първенството, в което предстои развръзката преди зимната пауза.

Гледайте "Спортен нюзрум" днес в 13:00 ч. - в YouTube на bTV Media Group, както и на btvsport.bg.

