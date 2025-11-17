bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Спортен нюзрум, еп. 91: Три броя за героя!

Говорим си за злополучните квалификации на националния отбор по футбол

Спортен нюзрум, еп. 91: Три броя за героя!

В седмиците, в които играе националният отбор, нищо не може да ни изненада!

Вече дори попаденията, които си вкарваме в собствената врата, не са новина. Те се превърнаха в ежедневие.

Автогол

В трети пореден мач записваме автогол - Атанас Чернев си вкара срещу Турция в гостуването и при визитата на Испания, а Виктор Попов - в домакинския мач с турците.

Колко още можем да понесем? Не само автоголове, а и футболно унижение като цяло?

Снимка: bgnes

Годишнина

Ще "бистрим" темата за тази криза със свити сърца, особено на датата, на която Емил Костадинов вкара онзи шедьовър на "Парк де пренс" преди 32 години и класира България на онова световно първенство в САЩ.

Ще направим и преход към първенството, в което предстои развръзката преди зимната пауза.

Гледайте "Спортен нюзрум" днес в 13:00 ч. - в YouTube на bTV Media Group, както и на btvsport.bg.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България александър димитров квалификации автогол Виктор Попов Спортен нюзрум Атанас Чернев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Всичко е Миньор!" – Жената, носила само две фланелки в живота си (ВИДЕО)
Беше мотивация за футболисти, а завърши в леглото на... Миле Китич

Беше мотивация за футболисти, а завърши в леглото на... Миле Китич
11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?

11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?
Дядото с бастуна на Левски в сълзи

Дядото с бастуна на Левски в сълзи
Холанд шокира: Хвана ме за задните части и се мотивирах!

Холанд шокира: Хвана ме за задните части и се мотивирах!

Последни новини

Тя беше вдъхновение: Шампионка издъхна само на 28

Тя беше вдъхновение: Шампионка издъхна само на 28
11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?

11 години по-късно: Какво върна италианец начело на България?
Чуйте как звучи новата

Чуйте как звучи новата "Армия" (ВИДЕО)
Вуду магия отне световното първенство на Нигерия (ВИДЕО)

Вуду магия отне световното първенство на Нигерия (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV