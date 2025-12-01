bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА към Любо Пенев: Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб, пишат &quot;червените&quot;

ЦСКА към Любо Пенев: Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!
ЦСКА изрази цялата си подкрепа към Любослав Пенев. Ел Голеадор е в болница в Германия заради остра форма на онкологично заболяване в напреднала фаза.

59-годишния специалист е отслабнал драстично и състоянието му е тежко, като химиотерапия не е възможна.

По непотвърдена информация лечението струва близо 300 000 евро - помагат бивши футболни национали и близки до Пенев, както и Стилиян Петров.

Хиляди молитви

"Ще спечелиш и този мач, Любо! Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!

Пропусна Мондиал 1994 заради рак на тестисите

Това не е първият път, в който Любослав Пенев се сблъсква с тежката болест. През 1994 година той бе диагностициран с рак на тестисите и не игра на Мондиал 1994.

От Ботев Пловдив също дойде подкрепа.

По-рано през този месец друга футболна легенда в лицето на Борислав Михайлов получи инсулт и бе приет по спешност в болница. От рак се лекува и Петър Хубчев.

Любослав Пенев бори тежко онкологично заболяване
цска подкрепа стилиян петров германия фенове клиника петър хубчев любослав пенев борислав михайлов молитви инсулт Мондиал 1994 тежка болест

