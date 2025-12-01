bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Първо в bTV: България ще е домакин на Евро 2026 по бокс!

България ще е домакин на Евро 2026 по бокс за мъже и жени през септември, научи bTV. Надпреварата ще бъде в София.

За последно бяхме домакини на шампионат на Стария континент през 2015-а в Самоков. Тогава титлата спечели Даниел Асенов в кат. до 52 кг. За четвърти път ще сме домакини на голям форум при мъжете, а при жените - за трети. Любопитна подробност е, че всеки път, когато състезанието е в България, печелим поне по една титла.

През 2016-а  най-добрите боксьори се срещнаха в Пловдив, а титлата за България спечели Борис Георгиев. През 1983  г. във Варна златни медали взеха Ивайло Маринов, Петър Лесов и Емил Чупренски. 

Страната ни е с много силни позиция на континента, като само преди дни България завърши на трето място в генералното класиране по медали при мъжете на Евро 2025 до 23 години в Будапеща – едно от най-силните издания на надпреварата през последните години.

Със злато се завърна Радослав Росенов, а със сребърни отличия - Викторио Илиев и Уилиам Чолов.

Пред България в класирането се наредиха единствено Англия и Франция, които постигнаха по две титли.

