От дежурство в спешното до олимпийските игри

Регина Мартинес заминава за САЩ, за да следва медицина. До 2020 година, когато е на 27, никога не се е качвала на ски.

Те обаче са лекарство срещу скуката през дългите и сурови зими в Минесота. И в крайна сметка я отвеждат до зимните игри в Милано/Кортина. Там Мартинес ще бъде първата мексиканка, застанала на олимпийски старт в ски бягането.

Регина признава, че детската й мечта е била свързана с професионалния футбол. Тя обаче бързо е привлечена от спорта, който съчетава физическа издръжливост и психическа дисциплина.

Тъмно и самотно

Именно ски бягането помага на 33-годишната мексиканка да премине през най-тежките периоди в университета, съчетани със смразяващи температури и носталгия по слънчевите лъчи у дома.

"Преживях някои изключително студени зими. Самота, липса на светлина... Беше много, много трудно за мен - откровена е тя. - Открих този спорт, когато имах най-голяма нужда от него. Той ми даде бягство, начин да бъда навън, да се движа, да се наслаждавам на природата. Колкото и взискателен да е, спираш да усещаш студа много бързо. Заобиколена си от невероятни пейзажи."

Мекиканци на ски

"Осъзнах, че обичам предизвикателствата. Да работя върху нещо всеки ден. Тогава започнах да се питам: колко мексиканци са се състезавали на зимни олимпийски игри? И колко от тях са жени?"

Мексико има само шепа представители в олимпийското ски бягане. Роберто Алварес проправи път на игрите в Калгари през 1988 г. и в Албервил през 1992 г. Последва затишие от три десетилетия, преди Херман Мадрасо да стартира през 2018 г. Именно той е треньор на националния отбор и подготвя Мартинес.

Скиорката, родена в Мексико Сити, описва трудния път до целта. "Олимпийският проект наистина тества пределите ти. Но това е и красива възможност да се развиваш."

Критични решения

Дипломиран лекар в спешното отделение, Регина разказва как образованието я е формирало дори в подхода към елитния спорт. "Медицината ми помогна изключително много. Това е дълга кариера без мигновено удовлетворение. Постоянно си тласкан до краен предел, вземаш критични решения, сблъскваш се с трудни за приемане реалности. Това ми даде емоционална и психическа сила, която пренесох директно в ските."

Мартинес се надява примерът й да отвори вратата пред мексиканските таланти. "Това ще бъде моят дебют, но предстои много работа за зимните спортове в моята родина. Най-важното е да се стремиш към подобрение всеки ден. Не се концентрирам върху числата или резултатите, а върху процеса."

Процес, който в нейния случай заслужава възхищение. Преминал през безкрайни смени в спешното, допълнителна работа като разходки на кучета и години тренировки далеч от дома.