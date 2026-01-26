От дежурство в спешното до олимпийските игри

Регина Мартинес заминава за САЩ, за да следва медицина. До 2020 година, когато е на 27, никога не се е качвала на ски.
Те обаче са лекарство срещу скуката през дългите и сурови зими в Минесота. И в крайна сметка я отвеждат до зимните игри в Милано/Кортина. Там Мартинес ще бъде първата мексиканка, застанала на олимпийски старт в ски бягането.
Регина признава, че детската й мечта е била свързана с професионалния футбол. Тя обаче бързо е привлечена от спорта, който съчетава физическа издръжливост и психическа дисциплина.
Именно ски бягането помага на 33-годишната мексиканка да премине през най-тежките периоди в университета, съчетани със смразяващи температури и носталгия по слънчевите лъчи у дома.
"Преживях някои изключително студени зими. Самота, липса на светлина... Беше много, много трудно за мен - откровена е тя. - Открих този спорт, когато имах най-голяма нужда от него. Той ми даде бягство, начин да бъда навън, да се движа, да се наслаждавам на природата. Колкото и взискателен да е, спираш да усещаш студа много бързо. Заобиколена си от невероятни пейзажи."
"Осъзнах, че обичам предизвикателствата. Да работя върху нещо всеки ден. Тогава започнах да се питам: колко мексиканци са се състезавали на зимни олимпийски игри? И колко от тях са жени?"
Мексико има само шепа представители в олимпийското ски бягане. Роберто Алварес проправи път на игрите в Калгари през 1988 г. и в Албервил през 1992 г. Последва затишие от три десетилетия, преди Херман Мадрасо да стартира през 2018 г. Именно той е треньор на националния отбор и подготвя Мартинес.
Скиорката, родена в Мексико Сити, описва трудния път до целта. "Олимпийският проект наистина тества пределите ти. Но това е и красива възможност да се развиваш."
Дипломиран лекар в спешното отделение, Регина разказва как образованието я е формирало дори в подхода към елитния спорт. "Медицината ми помогна изключително много. Това е дълга кариера без мигновено удовлетворение. Постоянно си тласкан до краен предел, вземаш критични решения, сблъскваш се с трудни за приемане реалности. Това ми даде емоционална и психическа сила, която пренесох директно в ските."
Мартинес се надява примерът й да отвори вратата пред мексиканските таланти. "Това ще бъде моят дебют, но предстои много работа за зимните спортове в моята родина. Най-важното е да се стремиш към подобрение всеки ден. Не се концентрирам върху числата или резултатите, а върху процеса."
Процес, който в нейния случай заслужава възхищение. Преминал през безкрайни смени в спешното, допълнителна работа като разходки на кучета и години тренировки далеч от дома.