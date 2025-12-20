bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
30 отбора в битка за живота на Любо Пенев

Благотворителният турнир, който обедини цяла България

30 отбора в битка за живота на Любо Пенев

Тази неделя (21 декември) залата на ДИТ в Драгалевци ще бъде арена на благотворителен турнир – 30 отбора ще ритат за Любо Пенев. Входната такса е 200 лева, като всички средства ще бъдат дарени за лечението му в Германия. Освен това ще има кутия за доброволни дарения.

Точно тук Любо Пенев игра последните си мачове на малки врати, преди няколко месеца да изчезне от публичното пространство. След това се разбра, че страда от напреднал рак и е приет в клиника в бившата ГДР.

По 20 футболисти в отбор

Някои отбори са толкова ентусиазирани, че събират по над 20 играчи, готови да се включат в каузата.

Преди дни от Фондацията на ЦСКА съобщиха, че Пенев вече е преминал първия етап на имунотерапия – лечение, при което заразените клетки се „обучават“ да атакуват болните, преди да бъдат върнати в тялото. Терапията е постоянна и изисква дългосрочна поддръжка.

Първият етап на лечението струва 25 302,49 лева, преведени от дарителската кампания на фондацията. Към 19 декември над 600 дарители са откликнали, а наличната сума в сметката е 57 517,17 лева. Фондацията добавя и свои 30 000 лева за текущи и бъдещи разходи.




