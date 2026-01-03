Любо Пенев от болницата: Загубих моята опора, пример и сила!

Племенникът на Димитър Пенев - Любослав Пенев, с емоционални думи за легендарния си чичо. Ел Голеадор се намира в клиника в Германия, където се лекува от напреднал стадий на рак.

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг. За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет.

Почивай в мир, ЧИЧО!", гласи съобщението на Любо Пенев.

Димитър Пенев почина днес на 80-годишна възраст.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK