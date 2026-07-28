Важният реванш: Къде да гледате ЦСКА 1948 - Спартак Търнава?

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Срещата от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите е днес, 28 юли
Само часове остават до реванша от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите между ЦСКА 1948 и Спартак Търнава.
Един от родните участници в европейските клубни турнири посреща у нас гранда от Словакия, а мачът ще се играе на националния стадион "Васил Левски".
Срещата ще бъде излъчена пряко в каналите на bTV Media Group.
Мачът между ЦСКА 1948 и Спартак Тървава е с начален час 20:30 ч.
Студиото ни с интересни гости и много ексклузивни материали може да гледате още от 20:00 ч., веднага след централаната емисия новини по bTV.
Срещата ще бъде достъпна и за абонатите на онлайн платформата ни VOYO.BG!
Коментатор на двубоя ще бъде Георги Попвасилев.
В първия мач преди седмица в Търнава двата тима не си вкараха голове.
За родния тим това е трети опит да играе в основната фаза на европейските клубни турнири.
През 2023 г. отборът отпадна от ФКСБ. През 2024 г. елиминира Будучност Подгорица, след което загуби от Пафос. И трите участия на ЦСКА 1948 са в Лигата на конференциите.
Отборът на Александър Александров стартира българското първенство с равенство 2:2 като гост на Спартак Варна, като през второто полувреме навакса пасив от два гола благодарение на голове от Мамаду Диало и Фредерик Масиел.
Във втория кръг ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2:1.
Победителят в мача ще играе в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу продължилия от двойката Пакши - Панатинайкос (1:2 в първия мач).
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