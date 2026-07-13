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Спортен нюзрум

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bTV Спорт екип

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 23 (ВИДЕО)

Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 23 (ВИДЕО)
 

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 23 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Иво Бързаков и Станимира Атанасова ще ви преведат през всичко преди полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала. Както и всичко любопитно от социалните мрежи, сред които как Хари Кейн влезе в Матрицата, защо снимкитв в Instagram профила на Майкъл Олисе изглеждат странно и още.

Разбира се, ще обърнем внимание и на Левски преди реванша с Борац Баня Лука, триумфа на Яник Синер на "Уимбълдън" и тежката контузия на Конър Макгрегър.

Започваме след централната спортна емисия по bTV и на btvsport.bg.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка: еп. 22 (ВИДЕО)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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