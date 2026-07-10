Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка: еп. 22 (ВИДЕО) Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 22 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Илия Илиев и Валери Генов ще ви преведат през всичко най-интересно около четвъртфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала - ще стане ли голмайстор на турнира Килиан Мбапе и колко тежка е контузията му след победата над Мароко, какво да очакваме от Испания - Белгия и всичко любопитно от социалните мрежи.

Разбира се, ще обърнем внимание на завръщането на ЦСКА на европейската сцена. "Червените" спечелиха само с 3:2 срещу Дери Сити.

Започваме след 19:45 на bTV и на btvsport.bg.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.