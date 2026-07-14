Спортен нюзрум Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 24 (ВИДЕО) Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 24 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Иво Бързаков и Станимира Атанасова ще ви преведат през всичко най-интересно преди полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Обсъждаме защо суперзвездата на Норвегия Арлинг Холанд се прибра с... пиян енот, какво кръстиха в Кабо Верде на героя си Возиня и още любопитни теми около мондиала.

Разбира се, ще коментираме и скандала с ЦСКА, завръщането на Григор Димитров на победния път, класирането на юношеския национален отбор по волейбол за полуфиналите на Евроволей и не само.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.