КАТЕГОРИИ

  • На живо
Спортен нюзрум

Публикувано в  

bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 24 (ВИДЕО)

Обсъждаме горещите теми от Мондиал 2026 и от останалия спорт

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 24 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Иво Бързаков и Станимира Атанасова ще ви преведат през всичко най-интересно преди полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Обсъждаме защо суперзвездата на Норвегия Арлинг Холанд се прибра с... пиян енот, какво кръстиха в Кабо Верде на героя си Возиня и още любопитни теми около мондиала.

Разбира се, ще коментираме и скандала с ЦСКА, завръщането на Григор Димитров на победния път, класирането на юношеския национален отбор по волейбол за полуфиналите на Евроволей и не само.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 23 (ВИДЕО)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
тенис сащ скандал цска спорт волейбол btv канада Григор Димитров мондиал Мексико световно първенство по футбол юношески национален отбор полуфинали кабо верде евроволей Станимира Атанасова арлинг холанд возиня Спортен нюзрум Иво Бързаков пиян енот тръпката в америка

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата