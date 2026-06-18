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Спортен нюзрум

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Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 6 (ВИДЕО)

Гледайте нашето предаване с водещи Гергана Гунчева и Илия Илиев

Най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, набира скорост.  

Ред е за Епизод 5 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп. 5 (ВИДЕО)

Тази вечер водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев ще ви запознаят с всичко около провала на Португалия и Кристиано Роналдо, както и с летящия старт на Англия. 

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп 3: Какво изпя Ники Маданска? (ВИДЕО)

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg. 

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка. 

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка. Започваме днес! Какво да очаквате?

Всеки делничен ден предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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