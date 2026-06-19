КАТЕГОРИИ

  • Вход
  • На живо
Спортен нюзрум

Публикувано в  

btvsport.bg

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 7 (ВИДЕО)

Продължаваме в летен режим и с различен час

Най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, набира скорост.  

Ред е за Епизод 7 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Хеттрикът на Меси вбесил Роналдо

 

 

Тази вечер водещите Гергана Гунчева, Илия Илиев и Калоян Кюркчиев ще ви запознаят с всичко най-горещо от САЩ, Мексико и Канада - около контузията на Исмаел Коне, какво се случва с майката на Возиня, последни новини от Левски и ЦСКА, и още, и още. 

Снимка: Reuters

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg. 

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка. 

Всеки делничен ден предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!

 

 

САЩ или Австралия? Кой ще спечели групата?

 

 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

сащ левски цска спорт btv канада Мексико контузия илия илиев световно първенство по футбол мондиал 2026 гергана гунчева калоян кюркчиев Спортен нюзрум

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата