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Спортен нюзрум

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НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 9

Продължаваме в летен режим и с различен час

Най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, набира скорост.  

Ред е за Епизод 9 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Водещите Станимира Атанасова и Калоян Кюркчиев обсъждат всичко най-горещо от САЩ, Мексико и Канада. Обръщаме внимание на Никола Цолов и очаквания му преход във Формула 1, на победата на Григор Димитров в Майорка. И още, и още. 

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 7 (ВИДЕО)

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg. 

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 6 (ВИДЕО)

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка. 

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп. 5 (ВИДЕО)

Всеки делничен ден предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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