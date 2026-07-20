Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 12 знака предсказаха титлата на Испания още преди финала "Ла Фурия Роха" е на покрива на света Снимка: Reuters

Испания влезе в историята с поредица от рекорди и любопитни факти. А още по-интересното е, че редица съвпадения сякаш подсказваха триумфа още преди финала.

Рекордите на Мондиал 2026

* За първи път в историята на световните първенства финалист не отправя нито един удар в рамките на 90 минути.

* Аржентинският вратар Емилиано Мартинес направи рекордните 11 спасявания във финал, като капитулира едва в 116-ата минута след гол на Феран Торес.

* Испания стана първият отбор с двама тийнейджъри в стартовия състав на финал – Ламин Ямал и Пау Кубарси (и двамата на 19 години).

* Испания е първата държава, чиито мъжки и женски национален отбор са световни шампиони.

* Луис де ла Фуенте стана най-възрастният селекционер, печелил Мондиал – на 65 години и 28 дни.

* Европейските шампиони допуснаха само един гол в целия турнир – нов рекорд за най-добра защита на световно първенство.

* На 39 години и 25 дни Лионел Меси стана най-възрастният полеви футболист, играл във финал на Мондиал.

* Меси изравни и рекорда на Кафу с участие в три финала на световни първенства (2014, 2022 и 2026).

* Финалът се нареди сред най-скъпите спортни събития заради рекордните цени на билетите.

* Капитанът Родри получи специалния шампионски пръстен на ФИФА, а останалите отличия ще бъдат * персонализирани и връчени по-късно.

12 съвпадения, които сякаш предсказаха титлата

Последният световен триумф на Испания беше през 2010 г., а удивително много детайли от онзи сезон се повториха и през 2026-а:

* Осем футболисти на Барселона получават повиквателни за националния отбор – точно както през 2010 г.

* Реал Мадрид завършва сезона без трофей.

* Испания започва Мондиала като действащ европейски шампион.

* Жозе Моуриньо е назначен за треньор на Реал Мадрид преди началото на турнира.

* Световното първенство стартира на 11 юни.

* Атлетико Мадрид губи финала за Купата на краля.

* Испания е в група H.

* Марсело Биелса се изправя срещу испанците в груповата фаза.

* Барселона печели Ла Лига и Суперкупата.

* Шакира изпълнява химна на откриващата церемония.

* "Ла Фурия Роха" не отбелязва гол в първия си мач.

* EA Sports прогнозира Испания за световен шампион – както през 2010, така и през 2026 г.

Автор: Кристияна Христова