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Световно първенство по футбол 2026

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12 знака предсказаха титлата на Испания още преди финала

"Ла Фурия Роха" е на покрива на света

12 знака предсказаха титлата на Испания още преди финала
 Снимка: Reuters

Испания влезе в историята с поредица от рекорди и любопитни факти. А още по-интересното е, че редица съвпадения сякаш подсказваха триумфа още преди финала.

Рекордите на Мондиал 2026

* За първи път в историята на световните първенства финалист не отправя нито един удар в рамките на 90 минути.
* Аржентинският вратар Емилиано Мартинес направи рекордните 11 спасявания във финал, като капитулира едва в 116-ата минута след гол на Феран Торес.

* Испания стана първият отбор с двама тийнейджъри в стартовия състав на финал – Ламин Ямал и Пау Кубарси (и двамата на 19 години).
* Испания е първата държава, чиито мъжки и женски национален отбор са световни шампиони.
* Луис де ла Фуенте стана най-възрастният селекционер, печелил Мондиал – на 65 години и 28 дни.
* Европейските шампиони допуснаха само един гол в целия турнир – нов рекорд за най-добра защита на световно първенство.
* На 39 години и 25 дни Лионел Меси стана най-възрастният полеви футболист, играл във финал на Мондиал.
* Меси изравни и рекорда на Кафу с участие в три финала на световни първенства (2014, 2022 и 2026).
* Финалът се нареди сред най-скъпите спортни събития заради рекордните цени на билетите.
* Капитанът Родри получи специалния шампионски пръстен на ФИФА, а останалите отличия ще бъдат * персонализирани и връчени по-късно.

На 19 е световен шампион, но е израснал сред триони и бормашини

12 съвпадения, които сякаш предсказаха титлата

Последният световен триумф на Испания беше през 2010 г., а удивително много детайли от онзи сезон се повториха и през 2026-а:

* Осем футболисти на Барселона получават повиквателни за националния отбор – точно както през 2010 г.
* Реал Мадрид завършва сезона без трофей.
* Испания започва Мондиала като действащ европейски шампион.
* Жозе Моуриньо е назначен за треньор на Реал Мадрид преди началото на турнира.
* Световното първенство стартира на 11 юни.
* Атлетико Мадрид губи финала за Купата на краля.

* Испания е в група H.
* Марсело Биелса се изправя срещу испанците в груповата фаза.
* Барселона печели Ла Лига и Суперкупата.
* Шакира изпълнява химна на откриващата церемония.
* "Ла Фурия Роха" не отбелязва гол в първия си мач.
* EA Sports прогнозира Испания за световен шампион – както през 2010, така и през 2026 г.

Погледни я в лицето, тя е Втората!

Автор: Кристияна Христова

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