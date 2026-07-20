Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Погледни я в лицето, тя е Втората! Сърцето бие в червено и жълто Снимка: Reuters

Томас Ронсеро, AS

„Разбира се, че биха могли. И защо не?“ Това е емблематичната фраза на Лапорт, когато го питат дали този испански отбор може да спечели световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Тя отразява увереността на тази непоколебима група, която прие визията на маестро Луис де ла Фуенте, за да напише великолепна глава, превърнала се в ода на чистия, неподправен футбол. Този отбор завладя света със своето спокойствие, перфектния контрол над топката, отдадеността и интелигентността си, излизайки победител от финал, изпълнен с капани - срещу аржентински отбор, който се отказа от всичко, и със съдия, който сякаш беше решен да ги прати на дузпи.

Снимка: Reuters

В тази битка Египет и Швейцария се поддадоха, но Испания е много повече. Те се посветиха на спечелването на желания трофей по свой уникален начин: с великолепна комбинация, завършила с прекрасен удар на Феран Торес, който в продълженията, както преди 16 години в Йоханесбург, намери Иниеста в себе си...

Мога да си представя разочарованото лице на Инфантино - мечтата му да види Меси да вдига втора поредна звезда - се разби. Съжалявам, господине, но понякога доброто триумфира над силата. А Испания олицетворява чистотата на футбола, спорта и живота.

Всички те са образцови момчета. Унай Симон - безупречен страж. Само един допуснат гол в целия турнир. Педро Поро и Кукурея - най-добрите бекове. Кубарси (най-добрият млад играч на световното първенство) и Лапорт - най-добрата двойка централни защитници. Родри - заслужен носител на „Златната топка“ на световното първенство и, надяваме се, на „Златната топка“ през следващия сезон. Фабиан, Педри, Дани Олмо и Алекс Баена бяха великолепни в халфовата линия. Ламин, без да бъде очакваната звезда, работеше стабилно и винаги допринасяше.

Снимка: Reuters

Оярсабал - нашият убийствен нападател с петте си гола. А Микел Мерино, Феран Торес и Нико Уилямс бяха идеалните играчи, които променяха мачовете от пейката. Благодаря на всички. Испания ви обича. Завинаги в сърцата ни.

Вълшебен момент. Около 00:45 ч., когато цяла Испания излезе по улиците, за да отпразнува гордо тази Суперзвезда, която никога няма да забравим, великият Родри, като капитан, вдигна Купата към небето на Ню Йорк. Серхио Рамос я донесе до централния кръг, пред Касияс, който също присъстваше — капитанът, който я вдигна към небето в Южна Африка.

Щипвам се и виждам, че е истина. Да. Имаме втора звезда, бродирана на гърдите ни. След четири години ще търсим третата на финала на „Бернабеу“, за да настигнем Аржентина във вечната класация.

Снимка: Reuters

Меси плаче от тъга, защото знае, че няма да бъде там. Това беше последният му шанс. Не плачи за мен, Аржентина... Да не забравяме, че за 120 минути аржентинците не отправиха нито един точен удар срещу Унай. Точно както срещу Франция на полуфиналите. Ние сме унищожители на медийно създадени национални отбори. Нямаме съперник. Слънцето никога не залязва над нашия футболен терен...

Испанска гордост. 10 000 испанци на стадион „МетЛайф“ се чуха, докато не заглушиха гласовете на 50 000 аржентинци, изпълнили „Пето авеню“. Няма значение. На финала на европейското в Берлин англичаните ни превъзхождаха числено пет към едно и замълчаха след гола на Оярсабал. Тази Испания спечели европейско първенство, Лига на нациите, олимпийско злато и световната титла с един замах. Аз съм испанец - в какво искате да ви победя?

Това е за тях. В най-великия подвиг в историята на испанския футбол си спомням за Мария Камааньо - онова очарователно момиче, което ни вдъхнови да спечелим европейското първенство, но ни напусна завинаги. Но тя го отпразнува отгоре, горда. Както и баща ми и майка ми, които ми казват, че в рая отдавна има голям празник.

ДА ЖИВЕЕ ИСПАНИЯ!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.