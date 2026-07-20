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На 19 е световен шампион, но е израснал сред триони и бормашини

Историята на Пау Кубарси

На 19 е световен шампион, но е израснал сред триони и бормашини
 Снимка: Reuters

Испания е новият световен шампион, след като заслужено победи Аржентина с гол на Феран Торес в продълженията.

Сред героите на турнира блести и Пау Кубарси. Само на 19 години защитникът изигра безупречно първенство – с хладнокръвие и зрялост, далеч надхвърлящи възрастта му, превръщайки се в един от стълбовете на отбора.

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Самият Кубарси често подчертава, че зад успеха му стои семейството. Родителите му Роберт и Глория, както и сестра му Айрин, с която живее, са неговата опора във всеки момент. „Дължа им всичко. Те ме държат стъпил на земята“, казва той.

Снимка: Reuters

Баща му мечтае да изживеят заедно всички негови успехи (включително и с Барселона), а майка му винаги му напомня за важността на смирението и ценностите. Сестра му, с която живеят заедно, описва отношенията им като спокойни и хармонични.

Кубарси не крие благодарността си към семейството. След като взима шофьорска книжка, подарява на родителите си нов автомобил, а самият той остава със старата семейна кола - жест, който показва неговите приоритети.

Снимка: Reuters

Баща му също има свои ритуали при успехите на сина си – пада на колене и се плъзга по земята в празничен жест, който вече се е превърнал в семейна традиция.

Пау израства сред инструментите и дърводелския бизнес на баща си и чичо си. Макар никога да не избира този път, годините в тази среда му дават ценности като труд, постоянство и отдаденост - качества, които днес го правят един от най-обещаващите защитници във футбола.

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