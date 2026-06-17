Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 20 години по-късно: същият човек, нова легенда Как се промени Лионел Меси? Снимка: Reuters

Днес, 20 години след първата му поява на световно първенство, Лионел Меси вече не е просто участник в историята на турнира - той е една от най-важните глави.

От онова 18-годишно момче в Германия през 2006 г., което току-що започваше да усеща тежестта на големия футбол, до капитана, който поведе Аржентина към върха на света, неговият път се превърна в рядко срещан пример за постоянство, развитие и футболно величие.

През 2006 г. Меси беше обещание - талант, който проблясва за мигове, но все още търси своето място.

През 2010 г. вече беше звезда от световна класа, но още без пълната свобода да решава най-големите мачове.

През 2014 г. достигна върха на индивидуалното си влияние - носител на надеждите на цяла Аржентина, оставайки на една крачка от безсмъртието.

През 2018 г. се изправи срещу трудностите на ново поколение и бързо променящия се футбол, а през 2022 г. вече беше лидер, капитан и символ на една дълго чакана мечта, която най-накрая се сбъдна.

Снимка: Reuters

От дете-чудо до двигател на играта, от индивидуален гений до лидер, който носи отговорност за целия отбор. И точно в тази трансформация се крие истинската му величина - не само в головете, асистенциите или рекордите, а в способността му да се адаптира, да издържа на натиск и да остава непреодолим фактор в продължение на две десетилетия.

Шестото световно първенство започна с хеттрик! Какво ли ни е оставил за десерт...? Малко играчи в историята са имали възможността да бъдат част от толкова различни версии на световната игра - и още по-малко са оставили отпечатък във всяка една от тях.

Независимо как ще изглежда последната глава, наследството вече е оформено. Меси не просто промени начина, по който се играе футболът - той промени начина, по който се възприема съвършенството в спорта. А най-голямата привилегия за феновете е, че успяха да станат свидетели на този път - от първата стъпка до последната възможна сцена на световната футболна сцена.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.