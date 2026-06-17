Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси, от коя планета си? Аржентинецът с хеттрик в първия си мач на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Аржентина удари Алжир с 3:0, а звездата Лионел Меси откри с гръм и трясък кампанията си.

На феноменалния аржентинец му отне 17 минути, за да отбележи първия гол срещу Алжир, след това още един в началото на второто полувреме и накрая още един през второто полувреме. Хеттрик още в първия мач от турнира!

Лео бе точен на „Канзас Сити Стейдиъм“ в 17', 60' и 76'.

Снимка: Reuters

ФАКТФАЙЛ

* Това са неговите 14-и, 15-и и дори 16-и гол на световни първенства! Той изпревари Килиан Мбапе и Герд Мюлер, а след това и Роналдо – изравнявайки Мирослав Клозе!

* Мач №200 за националния отбор. Само Роналдо (228) и кувейтският нападател Бадер Ал-Мутава (202) имат повече. Аржентинецът би трябвало да го надмине на този Мондиал. Лука Модрич е много близо зад него със 198 мача.

* 915 гола в кариерата – 120 от тях за националния отбор. В 1157 мача. Има само един състезател: Кристиано е отбелязал 973 гола в 1323 мача.

* Пето от шестте световни първенства с голове. Единственото изключение е 2010 г., когато Меси има само една асистенция. Аржентинецът изравни постижението на Роналдо, който вкара на пет световни първенства. Но португалецът може да счупи рекорда в Съединените щати.

И Холанд блести

Норвегия също започна по впечатляващ начин участието си на Мондиала, след като победи Ирак с 4:1 в първия мач от Група I. Големият герой бе Арлинг Холанд, който реализира два гола за успеха на „викингите“.

Голомавата машина на Манчестър Сити откри резултата в 29' след бърза атака. Ирак отвърна чрез Аймен Хюсеин в 39', но само четири минути по-късно Холанд се възползва от груба грешка на вратаря Джалал Хасан и отново даде аванс на своя тим.

През второто полувреме иракчаните пропуснаха шансовете си да изравнят, а Норвегия реши всичко в 76', когато Лео Естигорд се разписа с глава след корнер на Мартин Йодегор. В добавеното време Аймен Хюсеин си отбеляза автогол за 4:1.

Така Норвегия записа първата си победа на световни финали от 1998 година насам и направи силна заявка за място в елиминациите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.