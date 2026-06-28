Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Американска репортерка го загази: "Не мога да открия Босна на картата" Балканската страна играе срещу САЩ в първия мач от елиминациите на световното първенство по футбол Снимка: Instagram

Босна и Херцеговина е малка страна с изключително смел отбор по футбол.

Балканските герои отстраниха фаворита Италия, за да се класират на световното първенство по футбол и вече си осигуриха място на 1/16-финалите, където ще срещнат тима на САЩ.

Тези подробности обаче очевидно са убягнали на Абигейл Велес от американската телевизия Ен Би Си, която първо изненада света с изказване, а след това се извини.

Не мога да ги посоча

След като стана ясно, че Босна и Херцеговина ще бъде съперник на домакините за място на осминафиналите на Мондиала, Велес заяви в ефир:

Снимка: Instagram

"САЩ ще играят срещу Босна в елиминационната фаза, а що се отнася до Босна – дори не бих могла да я открия на картата. А и не искам да знам! Защото това е отборът на САЩ, завръщаме се и сме по-добри от когато и да е"

Заканата ѝ обаче бе посрещната с насмешка. И се наложи... да се извинява.

Хумор

Явно Велес е осъзнала, че думите ѝ не са забавни, особено за босненския тим, а и за почитателите на отбора, които са доста отвъд Океана.

Снимка: Instagram

След като изказването ѝ стана популярно в социалните мрежи, тя се извини.

"В неуспешен опит да се позабавлявам малко със съперника на световното първенство, прекалих и направих необмислен коментар в ефир, който беше неуместен. Извинявам се на народа на Босна и на босненския футболен отбор. Световното първенство трябва да обединява феновете по целия свят и моят коментар не отразяваше този дух. Пожелавам на всички отбори всичко най-добро, докато продължават своето пътешествие на Мондиала", написа тя в профила си.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.