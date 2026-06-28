Време е за елиминации: Ето цялата схема на световното първенство по футбол!
Две потенциални дербита на осминафиналите
Край на първата фаза на световното първенство по футбол!
В ранните часове на 28 юни видяхме и последните две срещи от груповата фаза на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико и вече знаем всички участници на 1/16-финалите.
За първи път в историята форматът на елиминациите започва толкова рано, като за него се класираха първите два от всяка от 12-те групи, както и най-добрите осем трети тима.
Схемата
Ето така изглежда схемата за следващите фази.
Впечатления правят два мача от първите елиминации: Хърватия - Португалия и Франция - Швеция. Те носят по-голямата интрига за момента.
Ако няма изненади, още на осминафиналите може да видим мач Испания - Португалия/Хърватия, както и Франция - Германия.
Часовете
Ето и програмата по часове:
1/16-финали
28 юни, 22:00 Южна Африка - Канада
29 юни, 20:00 Бразилия - Япония
29 юни, 23:30 Германия - Парагвай
30 юни, 04:00 Нидерландия - Мароко
30 юни, 20:00 Кот д`Ивоар - Норвегия
1 юли, 00:00 Франция - Швеция
1 юли, 04:00 Мексико - Еквадор
1 юли, 19:00 Англия - Конго
1 юли, 23:00 Белгия - Сенегал
2 юли, 03:00 САЩ - Босна и Херцеговина
2 юли, 22:00 Испания - Австрия
3 юли, 02:00 Португалия - Хърватия
3 юли, 06:00 Швейцария - Алжир
3 юли, 21:00 Австралия - Египет
4 юли, 01:00 Аржентина - Кабо Верде
4 юли, 04:30 Колумбия - Гана
Осминафинали
4 юли, 20:00 Южна Африка/Канада - Нидерландия/Мароко
5 юли, 00:00 Германия/Парагвай - Франция/Швеция
5 юли, 23:00 Бразилия/Япония - Кот д`Ивоар/Норвегия
6 юли, 03:00 Мексико/Еквадор - Англия/Конго
6 юли, 22:00 Португалия/Хърватия - Испания/Австрия
7 юли, 03:00 САЩ/Босна - Белгия/Сенегал
7 юли, 19:00 Аржентина/Кабо Верде - Австралия/Египет
7 юли, 23:00 Швейцария/Алжир - Колумбия/Гана
Четвъртфинал
9 юли, 23:00 Четвъртфинал 1
10 юли, 22:00 Четвъртфинал 2
12 юли, 00:00 Четвъртфинал 3
12 юли, 04:00 Четвъртфинал 4
Полуфинали
4 юли, 22:00 Полуфинал 1
15 юли, 22:00 Полуфинал 2
Финал и мач за третото място
19 юли, 00:00 Мач за третото място
19 юли, 22:00 Финал
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