Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Време е за елиминации: Ето цялата схема на световното първенство по футбол! Две потенциални дербита на осминафиналите Снимка: Reuters

Край на първата фаза на световното първенство по футбол!

В ранните часове на 28 юни видяхме и последните две срещи от груповата фаза на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико и вече знаем всички участници на 1/16-финалите.

За първи път в историята форматът на елиминациите започва толкова рано, като за него се класираха първите два от всяка от 12-те групи, както и най-добрите осем трети тима.

Схемата

Ето така изглежда схемата за следващите фази.

Впечатления правят два мача от първите елиминации: Хърватия - Португалия и Франция - Швеция. Те носят по-голямата интрига за момента.

Ако няма изненади, още на осминафиналите може да видим мач Испания - Португалия/Хърватия, както и Франция - Германия.

Часовете

Ето и програмата по часове:

1/16-финали

28 юни, 22:00 Южна Африка - Канада

29 юни, 20:00 Бразилия - Япония

29 юни, 23:30 Германия - Парагвай

30 юни, 04:00 Нидерландия - Мароко

30 юни, 20:00 Кот д`Ивоар - Норвегия

1 юли, 00:00 Франция - Швеция

1 юли, 04:00 Мексико - Еквадор

1 юли, 19:00 Англия - Конго

1 юли, 23:00 Белгия - Сенегал

2 юли, 03:00 САЩ - Босна и Херцеговина

2 юли, 22:00 Испания - Австрия

3 юли, 02:00 Португалия - Хърватия

3 юли, 06:00 Швейцария - Алжир

3 юли, 21:00 Австралия - Египет

4 юли, 01:00 Аржентина - Кабо Верде

4 юли, 04:30 Колумбия - Гана

Снимка: Reuters

Осминафинали

4 юли, 20:00 Южна Африка/Канада - Нидерландия/Мароко

5 юли, 00:00 Германия/Парагвай - Франция/Швеция

5 юли, 23:00 Бразилия/Япония - Кот д`Ивоар/Норвегия

6 юли, 03:00 Мексико/Еквадор - Англия/Конго

6 юли, 22:00 Португалия/Хърватия - Испания/Австрия

7 юли, 03:00 САЩ/Босна - Белгия/Сенегал

7 юли, 19:00 Аржентина/Кабо Верде - Австралия/Египет

7 юли, 23:00 Швейцария/Алжир - Колумбия/Гана

Четвъртфинал

9 юли, 23:00 Четвъртфинал 1

10 юли, 22:00 Четвъртфинал 2

12 юли, 00:00 Четвъртфинал 3

12 юли, 04:00 Четвъртфинал 4

Снимка: Reuters

Полуфинали

4 юли, 22:00 Полуфинал 1

15 юли, 22:00 Полуфинал 2

Финал и мач за третото място

19 юли, 00:00 Мач за третото място

19 юли, 22:00 Финал

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