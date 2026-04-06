Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?

Босна и Херцеговина още празнува своето класиране за втори път на финали на световно първенство! Преди седмица тимът победи... Италия и записа една от най-славните страници от историята на футбола в страната.

Феновете приветстваха като герои всички футболисти и треньори - от селекционера Сергей Барбарез, през капитана Един Джеко, вратаря Никола Василий, младите Есмир Байрактаревич и Харис Табакович, но най-голямо признание имаше за... 14-годишния Афан Чизмич.

Ако не сте чували името му, няма проблем. Той не беше в състава на Босна и Херцеговина, все още не е играл в мъжкия футбол и не е извършил подвиг, с който спасява животи. Все още!

Чизмич е момчето, което... открадна списъка на италианския страж Джанлуиджи Донарума за начина, по който босненците изпълняват дузпи!

Смело на терена

Когато се стигна до дузпите, Афан бе зад вратата. Цял мач той подаваше топките, а в най-напрегнатия момент реши да действа категорично. Докато италианският страж бе с гръб, той грабна списъкът му, оставен край страничната линия и се прибра зад паната.

Това изнерви допълнително звездата на Италия, стигна се и до сдърпване с колегата му от Босна, но резултатът вече е ясен - балканският отбор отива на световното, а Италия ще пропусне трети Мондиал.

"След като му взех списъка, той се хвърли само наляво и при петте дузпи. Разчиташе на късмет", казва скромния Афан.

За благотворителност

След като медиите в страната разкриха самоличността на Чизмич, момчето придоби статут на звезда. В "Челик" - неговия клуб, в който е един от най-добрите, той е герой. През сезона Афан има 18 гола в 12 мача.

А в Зеница е абсолютна звезда!

Местните дори го наградиха с възможност да си напазарува в местен магазин!

А самият младеж е скромен. Не иска слава.

"Когато се прибрах вкъщи, показах листа на баща ми. Заедно с него решихме да го пуснем на търг и всички пари да отидат за благотворителност", скромно споделя той.