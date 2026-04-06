Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?

Босна и Херцеговина още празнува своето класиране за втори път на финали на световно първенство! Преди седмица тимът победи... Италия и записа една от най-славните страници от историята на футбола в страната.
Феновете приветстваха като герои всички футболисти и треньори - от селекционера Сергей Барбарез, през капитана Един Джеко, вратаря Никола Василий, младите Есмир Байрактаревич и Харис Табакович, но най-голямо признание имаше за... 14-годишния Афан Чизмич.
Ако не сте чували името му, няма проблем. Той не беше в състава на Босна и Херцеговина, все още не е играл в мъжкия футбол и не е извършил подвиг, с който спасява животи. Все още!
Чизмич е момчето, което... открадна списъка на италианския страж Джанлуиджи Донарума за начина, по който босненците изпълняват дузпи!
Когато се стигна до дузпите, Афан бе зад вратата. Цял мач той подаваше топките, а в най-напрегнатия момент реши да действа категорично. Докато италианският страж бе с гръб, той грабна списъкът му, оставен край страничната линия и се прибра зад паната.
Това изнерви допълнително звездата на Италия, стигна се и до сдърпване с колегата му от Босна, но резултатът вече е ясен - балканският отбор отива на световното, а Италия ще пропусне трети Мондиал.
"След като му взех списъка, той се хвърли само наляво и при петте дузпи. Разчиташе на късмет", казва скромния Афан.
След като медиите в страната разкриха самоличността на Чизмич, момчето придоби статут на звезда. В "Челик" - неговия клуб, в който е един от най-добрите, той е герой. През сезона Афан има 18 гола в 12 мача.
А в Зеница е абсолютна звезда!
Местните дори го наградиха с възможност да си напазарува в местен магазин!
А самият младеж е скромен. Не иска слава.
"Когато се прибрах вкъщи, показах листа на баща ми. Заедно с него решихме да го пуснем на търг и всички пари да отидат за благотворителност", скромно споделя той.