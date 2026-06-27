Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Англия търси първото място в групата срещу Панама Повторение на двубоя от световното през 2018 г. Снимка: Getty Images

Англия излиза срещу Панама на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси с ясната цел да завърши на първо място в група L на световното първенство.

За панамците двубоят ще бъде последен шанс да спечелят първата си точка в историята на Мондиалите.

Интересното е, че първият мач в историята на световни първенства за Панама е срещу Англия през 2018 г.

Англия срещу Панама

Националният тим на Панама започна участието си с минимална загуба с 0:1 от Гана, като остави добри впечатления с играта си, но във втория си мач не успя да се противопостави на Хърватия.

Снимка: Getty Images

Тимът отправи само един точен удар при поражението и вече е загубил първите си пет двубоя на световни първенства – едва шестият отбор в историята с подобна негативна серия.

Освен това Панама има само две победи в последните си девет срещи във всички турнири, а шансовете ѝ за класиране в елиминационната фаза вече са окончателно изчерпани.

След нулевото равенство с Гана селекционерът на Англия Томас Тухел призова привържениците да не губят вяра в отбора.

Снимка: Getty Images

"Трите лъва" пропуснаха възможността да си гарантират място сред първите два тима още след втория кръг, въпреки че контролираха големи периоди от двубоя. Въпреки това англичаните остават в отлична форма – те имат само три мача без победа в последните си 12 срещи (9 победи, 2 равенства и 1 загуба).

Статистиката също е изцяло на страната на Англия. Тимът е загубил само веднъж в последните си 14 мача от третия кръг на груповата фаза на световни първенства, като в останалите срещи е записал осем победи и пет равенства.

История на съперничеството

Снимка: Getty Images

Двата отбора са се срещали само веднъж на световни финали – в груповата фаза на Мондиал 2018.

Тогава Англия разгроми Панама с 6:1, което остава най-убедителната победа на "трите лъва" в историята на световните първенства. Любопитното е, че именно в този двубой Панама отбеляза първия си гол на Мондиал.

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