Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ирански национал се разплака: Не знам с какво е заслужил това нашият народ (ВИДЕО) Ще се класират ли напред персите? Снимка: Reuters

Иран остава в неизвестност след драматичното равенство 1:1 срещу Египет, тъй като мястото им в елиминационните фази на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада все още не е гарантирано.

Иранците имаха момент в последните минути на мача, който можеше да промени всичко, отбелязвайки гол, но той беше отменен заради засада, за чието съществуване никой не е абсолютно сигурен...

След мача Рамин Резаян изпрати емоционално послание към иранския народ. Опитният национал трудно скри разочарованието си след мач, в който Иран беше само на крачка от резултат, който би им осигурил по-спокоен изход.

„Не знам какво да кажа. Не знам защо имаме такова нещастие, веднъж, два пъти, три пъти, четири, пет пъти... Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това. Надявам се, че все още можем да се класираме за това нашите граждани да се чувстват по-добре, те заслужават повече от това. Борихме се с всички сили. Нямаше значение дали ще умрем тази вечер. Просто искахме да направим народа си щастлив“, каза Резаян.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.