Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Белгийците унищожиха Тръмп и Инфантино с две думи (СНИМКА) Отзвук след скандала

Националният отбор на Белгия си осигури място на 1/4-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като победи САЩ с 4:1.

Веднага след като съдията даде последния съдийски сигнал, официалните профили на белгийския национален отбор в социалните мрежи публикуваха снимка на Ромелу Лукаку, който накара домакинските фенове да замълчат. Над снимката имаше само две думи:

„Отменете това.“

Това беше ясно послание към президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп, след като червеният картон на Фоларин Белогун беше отменен преди мача и той получи възможност да играе в мача от осминафиналите.

ФИФА спря изпълнението на наказанието преди мача, а решението предизвика бурни реакции, като множество медии съобщиха, че именно Тръмп е разговарял с Инфантино и е поискал преразглеждане на наказанието. След това белгийската федерация обвини ФИФА в липса на прозрачност и обяви съдебна битка за начина, по който е взето решението.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.