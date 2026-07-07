Дори Тръмп не можеше да избегне неизбежното! Белгия е на 1/4-финал на Мондиал 2026
Момчетата на Руди Гарсия нокаутираха третия домакин на световното първенството
Белгия отговори по най-категоричния начин и разгроми САЩ с 4:1, за да си осигури място на 1/4-финалите срещу Испания. „Червените дяволи“ изиграха най-силния си двубой на турнира и не оставиха съмнения кой е по-добрият отбор.
Още от първия съдийски сигнал "червените дяволи" наложиха високо темпо, агресивна преса и пълен контрол. Янките трудно излизаха от собствената си половина, а натискът логично даде резултат. След серия опасни атаки Шарл Де Кетелаере откри резултата, завършвайки отлично организирана акция.
САЩ стигнаха до изравняване почти от нищото след рикошет при статично положение, но радостта им продължи кратко. Белгия реагира мигновено, а Де Кетелаере отново наказа разколебаната защита за 2:1. До почивката европейците доминираха във всяка зона на терена и спокойно можеха да водят с по-голяма разлика.
След паузата тимът на Маурисио Почетино опита да промени развоя на срещата с по-офанзивна схема, но белгийската защита остана стабилна. Докато домакините търсеха път обратно в мача, допуснаха фатална грешка.
Неубедителна намеса на Мат Фрийз позволи на Белгия да организира нова атака, а Ханс Ванакен се възползва за 3:1 и на практика сложи край на интригата.
В заключителните минути американците играха повече със сърце, отколкото с идеи. Фоларин Балогун беше напълно обезвреден, а Тибо Куртоа се намеси решително в малкото опасни ситуации. В добавеното време Ромелу Лукаку се възползва от поредна грешка в отбраната и оформи крайното 4:1.
Белгия, която се подобряваше с напредването на турнира, нокаутира третия домакин на Мондиал 2026. Момчетата на Руди Гарсия се завръщат на четвъртфиналите на световното първенство за първи път от Русия през 2018 г. и ще се изправят срещу Испания следващия петък.
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