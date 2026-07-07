Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дори Тръмп не можеше да избегне неизбежното! Белгия е на 1/4-финал на Мондиал 2026 Момчетата на Руди Гарсия нокаутираха третия домакин на световното първенството Снимка: Reuters

Белгия отговори по най-категоричния начин и разгроми САЩ с 4:1, за да си осигури място на 1/4-финалите срещу Испания. „Червените дяволи“ изиграха най-силния си двубой на турнира и не оставиха съмнения кой е по-добрият отбор.

Още от първия съдийски сигнал "червените дяволи" наложиха високо темпо, агресивна преса и пълен контрол. Янките трудно излизаха от собствената си половина, а натискът логично даде резултат. След серия опасни атаки Шарл Де Кетелаере откри резултата, завършвайки отлично организирана акция.

Снимка: Reuters

САЩ стигнаха до изравняване почти от нищото след рикошет при статично положение, но радостта им продължи кратко. Белгия реагира мигновено, а Де Кетелаере отново наказа разколебаната защита за 2:1. До почивката европейците доминираха във всяка зона на терена и спокойно можеха да водят с по-голяма разлика.

Снимка: Reuters

След паузата тимът на Маурисио Почетино опита да промени развоя на срещата с по-офанзивна схема, но белгийската защита остана стабилна. Докато домакините търсеха път обратно в мача, допуснаха фатална грешка.

Неубедителна намеса на Мат Фрийз позволи на Белгия да организира нова атака, а Ханс Ванакен се възползва за 3:1 и на практика сложи край на интригата.

В заключителните минути американците играха повече със сърце, отколкото с идеи. Фоларин Балогун беше напълно обезвреден, а Тибо Куртоа се намеси решително в малкото опасни ситуации. В добавеното време Ромелу Лукаку се възползва от поредна грешка в отбраната и оформи крайното 4:1.

Белгия, която се подобряваше с напредването на турнира, нокаутира третия домакин на Мондиал 2026. Момчетата на Руди Гарсия се завръщат на четвъртфиналите на световното първенство за първи път от Русия през 2018 г. и ще се изправят срещу Испания следващия петък.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.