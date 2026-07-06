Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дори УЕФА съсече ФИФА след скандала с Доналд Тръмп Безпрецедентно, неразбираемо и несправедливо...

ФИФА "премина червената линия", като отмени червения картон на американския футболист Фоларин Балогун. Изявлението е на УЕФА...

Европейската централа, която е под шапката на световното, определи решението като "безпрецедентно, неразбираемо и несправедливо".

"Футболът, както и всеки друг спорт, се опира на правила, които са основата на равностойно, честно и прозрачно състезание. Понякога правилата могат да бъдат интерпретирани. В случая не може да стане така", се казва в позицията.

От Европейската централа дори намекват за телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и този на ФИФА Джани Интантино, който е бил потвърден от източници от двете страни. "Автоматично минимално наказание за един мач за червен картон не е нещо, което се нуждае от тълкуване и няма нужда от допълнителен компетентен орган, за да бъде наложено", подчертават от УЕФА.

По време на мача от 1/16-финалите на световното първенство Фоларин Балогун бе изгонен за това, че е стъпил върху крака на босненския защитник Тарик Мухаремович. Той дори заяви пред репортери, че червеният картон е нещо, "което трябва да приеме".

За УЕФА наказанието му трябва да бъде минимум за мача с Белгия от осминафиналите, като това е "принцип, записан в правилата, който не може да търпи никакво изключение, още повече по време на турнира, в който още няколко играчи имаха същата санкция."

"Когато юридическата сигурност на правилата не е гарантирана от нейните пазители, интегритетът на играта е поставен под въпрос и доверието към състезанието е застрашено. освен това, едно такова решение създава прецедент, като подобни ситуации вече трябва да бъдат третирани по идентичен начин, което е за сметка на турнира", се добавя в становището на УЕФА.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.