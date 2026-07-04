Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Осемте рекорда на Лео Меси от мача с Кабо Верде Липсва му само една от големите награди за участие на световно първенство Снимка: Reuters

Мачът от 1/16-финалите на световното първенство по футбол между Аржентина и Кабо Верде със сигурност не беше това, което светът очакваше!

Шампионите отпреди 4 години все пак преодоляха съперника си, но трудно и след продължения, в които резултатът стана 3:2.

Едно обаче можехме да предвидим в мача и това е, че Лионел Меси отново ще "избухне" с някой рекорд.

Истината е друга - новите постижения във витрината му са цели 8!

Те са:

Рекорд 1: Меси е единственият футболист с 30 мача на световни първенства

Котата бе достигната срещу Кабо Верде, като вечният му враг Кристиано Роналдо е само с 26.

Снимка: Reuters

Рекорд 2: Меси е единственият футболист с 20 гола в световни първенства

Попадението на аржентинската звезда в 29-ата минута е негов гол 20 на световни финали.

Рекорд 3: Голове във всички мачове

Попадението на Меси означава, че той е вкарал гол във всичките 4 мача на своя тим на Мондиала. Това са правили единствено Ривалдо и Роналдо (през 2002 г.) и Хамес Родригес (през 2014 г.).

Рекорд 4: Европейски футбол ли?

Меси е първият футболист от 1970 г. насам, който не играе в европейски отбор, но вкарва 7 гола на световно. Преди звездата на Интер Маями, това направи Жаирзиньо, който преди 56 години играеше за бразилския Ботафого и също вкара 7 гола.

Рекорд 5: Владетелят на елиминациите

Мачът с Кабо Верде бе пети поред от елиминационна фаза на световно първенство (в това число и Катар 2022), в който Меси вкарва. И това го прави единствен такъв футболист в света!

Снимка: Reuters

Рекорд 6: Не едно, а две световни

Меси вече има 7 гола в САЩ, Канада и Мексико и със седемте му попадения отпреди 4 години той е единственият футболист с такъв брой голове на два последователни шампионата.

Рекорд 7: Преди Пеле и Мбапе

За 12-и път Меси участва в мач от елиминациите на световно първенство. Така той изпревари легендата Пеле и Килиан Мбапе, които имат по 11 появявания до момента.

Рекорд 8:

Лионел Меси вече е отбелязал поне един гол в осем поредни мача от световното първенство, с което общият му брой голове за този период достига 12. Никой футболист не е имал по-дълга голова серия от създаването на турнира през 1930 г.!

Това, което липсва

В богатата си кариера Лионел Меси има стотици награди. Трябва само да споменем, че във витрината му присъстват 8 от най-престижните индивидуални награди във футбола "Златна топка".

Снимка: Reuters

С Барселона Меси е 4-кратен победител в Шампионската лига и 10-кратен шампион на Испания.

Но пък, въпреки участието му на шесто световно първенство, Меси никога не е печелил "Златната обувка" на шампионата. Той бе доста близо до голмайсторския приз през 2022 г., но тогава наградата отиде при Мбапе.

В момента Меси оглавява голмайсторската класация със 7 попадения, докато Мбапе е с 6.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.