Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бизнес, услуги и власт: системата на Инфантино, а цената плаща футболът Европа продължава да бъде водещата сила в света Снимка: Reuters

Световното първенство завърши под знака на червеното. Испания триумфира след драматичен финал и гол в продълженията, който отне титлата от Аржентина на Лионел Меси. Когато южноамериканците останаха с човек по-малко и започнаха да мислят за дузпи, испанците нанесоха решаващия удар.

В крайна сметка победи по-добрият отбор. Испания премина през най-силните съперници в турнира и заслужено стъпи на световния връх. Дори без блясъка, който мнозина очакваха от Ламин Ямал, тимът на Луис де ла Фуенте показа повече класа, повече енергия и повече футболни аргументи. Отборът е млад, смел и атакуващ до степен на риск, но именно тази философия донесе европейската и световната титла.

Снимка: Reuters оследното велико чудо. То не се случи. Аржентинската легенда остана твърде самотна в отбор, който изглеждаше уморен и изчерпан. Независимо от резултата обаче, това световно първенство ще остане в историята като последната сцена на един от най-великите футболисти, които спортът е виждал.

Световното на Инфантино и Тръмп

Турнирът ще бъде запомнен и с необичайно близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Разбираемо е домакинът на първенството и световната футболна централа да поддържат добри отношения. Но този път границите изглеждаха размити. Отложеното наказание на Балогун след политическа намеса създаде усещане за практики, които футболът би трябвало отдавна да е оставил зад себе си.

Историята на световните първенства познава случаи на благосклонност към домакините. За щастие това не промени крайния изход на турнира. Националният отбор на САЩ така и не оправда очакванията и дори политическото влияние не успя да го доближи до мечтания финал.

Европа остава центърът на футбола

Ако погледнем полуфиналистите, картината е ясна. Европа продължава да бъде водещата сила в световния футбол. Единственото голямо изключение се казва Лионел Меси – вероятно най-великият футболист на XXI век.

Парадоксът е, че именно Европа често се оказва губещата страна в политиката на ФИФА. Световното първенство в Катар разруши традиционния календар на европейския футбол. Мондиалът през 2034 година ще се проведе в Саудитска Арабия. Междувременно форматът на турнира продължава да расте – повече отбори, повече мачове, повече приходи...

Тази стратегия носи дивиденти на ФИФА и укрепва влиянието ѝ сред държавите от Азия и Африка. Едните разполагат с огромни финансови ресурси, другите – с решаващи гласове. Така функционира системата на Инфантино: бизнес, услуги, политическо влияние и внимателно изградени съюзи.