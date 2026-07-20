Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лионел Меси беше по-добър на 39, отколкото на 35 Малко статистика Снимка: Reuters

Лионел Меси вероятно изигра последното си световно първенство. Финалът на Мондиал 2026 завърши със загуба на Аржентина от Испания, но това не промени най-важното: Лео оставя след себе си статистика, която изглежда недостижима.

На 6 световни първенства той изгради наследство от рекорди по мачове, победи, голове и асистенции. По време на турнира през 2026 г. временно се превърна в най-резултатния футболист в историята на Мондиалите, а след това увеличи преднината си по участия, победи и голови подавания. С рекордните си асистенции изпревари дори Диего Марадона.

Снимка: Reuters

Единственият реален претендент да доближи постиженията му остава Килиан Мбапе. На 27 години французинът вече има 22 мача и 22 гола на световни първенства. Ламин Ямал също е сред имената за бъдещето, но засега има само осем мача и един гол.

Меси е играл срещу съперници от всички континенти, като най-често се е изправял срещу европейски отбори. Срещу Англия и Испания обаче се сблъска едва в последните години от кариерата си. Африканските съперници традиционно са сред любимите му жертви, а Нигерия и Алжир са отборите, на които е вкарал най-много – по три гола.

Общо 15 различни национални отбора са допускали попадения от него на световни първенства. Любопитното е, че само шест гола идват от първите му четири Мондиала. Истинската експлозия настъпва на 35 и 39 години, когато в последните две световни първенства отбелязва цели 15 попадения.

Повечето му голове са с левия крак, а по-малко от една трета идват от статични положения. Най-ранният му гол е в 3-ата минута срещу Нигерия през 2014 г., а най-късният – в 108-ата минута срещу Франция на финала през 2022 г.

Дори на 39 години Меси записа едно от най-силните си световни първенства. Той достигна трети финал в кариерата си, изравнявайки рекорда на Кафу, и стана най-възрастният полеви футболист, играл във финал на Мондиал.

Снимка: Reuters

След поражението от Испания Меси призна превъзходството на съперника, но напомни, че един мач не може да заличи всичко постигнато от това поколение на Аржентина.

„Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това.“

„Това не означава, че ще забравим всичко, което сме направили досега. Бих искал да благодаря на целия отбор, на играчите и на страната.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.