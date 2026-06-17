Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Брутален Мбапе: Правя история, не търся отмъщение! Ако играех само за да отговарям на критиците, щеше да се наложи да играя до 80-годишна възраст, изригна французинът Снимка: Reuters

Килиан Мбапе затвори устите на критиците още в първия мач на Франция на световното първенство. С два гола и поредна футболна лекция суперзвездата поведе „петлите“ към победа с 3:1 над Сенегал и напомни защо мнозина го смятат за най-опасния нападател на планетата.

„Винаги е добре да започнеш по този начин. Това носи спокойствие, защото видяхме колко трудно е за много отбори да стартират с победа“, заяви Мбапе след двубоя.

Френският капитан обаче използва случая и за да изпрати ясно послание към всички, които през годините са поставяли под съмнение качествата му.

„Няма смисъл да търся отмъщение. Ако играех само за да отговарям на критиците, щеше да се наложи да играя до 80-годишна възраст. Аз играя, за да пиша история с Франция и да спечеля световната титла“, отсече звездата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.