Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция - Сенегал 3:1, Килиан Мбапе нахлу в историята Макар и само с едно силно полувреме - "петлите" потеглиха стабилно на Мондиал 2026

Макар и с едно силно полувреме - Франция победи Сенегал с 3:1 в първия си мач на Мондиал 2026. А с двата си гола Килиан Мбапе влезе в историята като най-резултатният френски национал на световни първенства (14) и въобще (58).

Финалистите от Катар 2022 проспаха първото полувреме, когато Сенегал пропиля два чудесни шанса да поведе в резултата. При един от тях Николас Джаксън стреля в дясната греда, а топката се върна в гърба на вратаря Майк Менян и излезе в корнер.

След почивката обаче на сцената излезе Мбапе. Той откри след чудесна асистенция на Майкъл Олисе и техничен удар в обратния ъгъл.

Kylian Mbappé now stands at 58 goals for France — the most EVER in national team history



A record-breaking milestone that cements his place in French football greatness



History made. Legacy confirmed. pic.twitter.com/wljt5CSJ3T — FIFA World Cup | 26 (@FIFAWCX) June 16, 2026

Късен екшън

Натискът на французите доведе и до попадение на резервата Брадли Баркола. Той получи подаване от дълбочина на Адриен Рабио и копна топката над Менди за 2:0.

Зрителите в Ню Джързи получиха солидна доза екшън и в добавеното време. 18-годишният Ибрахим Мбайе сякаш от нищото върна надеждите на Сенегал за точка.

Секунди по-късно обаче Мбапе се разписа с изумително изпълнение от дистанция. И освен че подпечата победата на старта, счупи два паметни рекорда във футболната история на Франция.

Два рекорда наведнъж

Той задмина едновременно Оливие Жиру (57) във вечната ранглиста на реализаторите в националния отбор. И Жюст Фонтен (13) по голове на световни първенства.

Мбапе се изравни с Герд Мюлер (14) и изглежда на отлична позиция да свали от върха и Мирослав Клозе, който все още е №1 на мондиалите с 16 попадения. С 15 е бразилецът Роналдо. В същата класация Лионел Меси има 13, а Пеле - 12 гола.

Снимка: Reuters

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