Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе предизвиква бунт във Франция: Букмейкърите унищожиха хора, които познавам Огромен скандал за пари, семейни билети и хазарт преди Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Френската футболна централа и националният отбор се намират на прага на нов открит конфликт, като в центъра на драмата отново е капитанът Килиан Мбапе.

Според влиятелното издание L’Équipe напрежението е достигнало връхна точка, след като онлайн платформа за залагания публикува миналия вторник рекламни материали с участието на петима национали.

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Сред тях са Раян Шерки, а заедно с него са Килиан Мбапе, Микаел Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. Проблемът възниква, тъй като играчите твърдят, че не са били уведомени, че снимките, направени по време на ден, посветен на федералните спонсори, ще бъдат използвани за промотиране на хазартна дейност.

Именно Мбапе и Шерки са реагирали най-остро, възприемайки това като нарушение на доверието и отклонение от предварителните договорености с федерацията.

Този случай се добавя към дългогодишен спор около правата за използване на образа на футболистите — тема, по която Мбапе отдавна заема твърда позиция. Още през септември 2022 г. той отказа участие в официалната фотосесия на "петлите", настоявайки за промяна на колективното споразумение, което датира от 2010 г.

Неговата позиция се основава на ясно изразени етични принципи. „Не бяхме съгласни по някои неща, като марки, свързани с нездравословно хранене и хазарт. Много от нас идват от квартали, където тези неща са съсипали животи. Лично познавам хора, които са пострадали“, заявява Мбапе пред Canal Plus, подчертавайки, че въпросът далеч не е финансов, а ценностен.

Дарение

Не е тайна, че той дарява всички приходи от спонсорски договори с националния отбор за благотворителност, но настоява името и образът му да не бъдат свързвани с индустрии, които смята за обществено вредни.

Въпреки че Френската футболна федерация формално е изпълнила условията на споразумението от 2023 г., според което поне петима играчи трябва да участват в подобни кампании, изглежда, че духът на договорката е нарушен. Тогава бе постигнато и съгласие капитаните и президентът на федерацията да провеждат поне две срещи годишно, за да оценяват дали спонсорите отговарят на ценностите на футболистите.

Адвокатът на Мбапе, Делфин Верхейден, допълнително изяснява проблема: „Съществува сериозен риск за имиджа на играчите. Техният образ и репутация са свързани с определени ценности, а те се предават чрез кампаниите, в които участват“, подчертава тя, намеквайки за липса на достатъчен контрол върху посланията на спонсорите.

За да се усложни още повече ситуацията, този нов конфликт не е единственият проблем, който разклаща съблекалнята преди старта на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което започна на 11 юни. Появяват се още два чувствителни въпроса, които създават „изключително напрегната атмосфера“.

Скандал

Първият е свързан с бонусите за участие на турнира. Играчите и федерацията все още преговарят за финансовите параметри според представянето, като през март ФФФ дори е поискала намаляване на вече договорени суми. Вторият спорен момент са билетите за семействата на играчите — предложението всеки футболист да получи два безплатни билета и възможност за закупуване на още шест е било възприето като недостатъчно и несправедливо от състава.