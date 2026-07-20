Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Доналд Тръмп пак го направи! Джани Инфантино едва го изведе от подиума, за да не съсипа триумфа на Испания

Шоуто на Доналд Тръмп предложи подобаващ хаотичен финал на едно световно първенство, изпълнено с необичайни моменти. Докато Испания чакаше своя миг на слава след победата над Аржентина във финала, именно американският президент се превърна в най-обсъжданата фигура на церемонията по награждаването.

Според британския The Guardian, футболът сякаш е останал на заден план в спектакъла около финала.

"Футболът изглеждаше като подгряваща група в шоу, организирано така, че да угоди на култа към личността", коментира изданието.

Финалът приличаше повече на американски спектакъл. Почивката между полувремената беше удължена по подобие на Супербоул, а на сцената се появиха Том Круз, Шакира, Никол Шерцингер, Джъстин Бийбър и Мадона, която излезе заедно с бразилските легенди Роналдо и Роналдиньо.

След последния съдийски сигнал дойде и най-коментираният момент.

Трофеят беше изваден от специален куфар на Louis Vuitton, а Джани Инфантино и Доналд Тръмп го връчиха на капитана на Испания Родри. Вместо обаче веднага да се отдръпне, американският президент остана на подиума и започна да разговаря с играчите, докато целият испански отбор нетърпеливо чакаше момента да вдигне световната купа.

Футболистите очевидно се колебаеха дали да започнат празненството, докато Тръмп стоеше в центъра на кадъра. Президентът на ФИФА Джани Инфантино няколко пъти се опита деликатно да го насочи встрани, но без особен успех.

Германската агенция DPA дори озаглави материала си: "Тръмп се опита да попречи на Испания да вдигне световната титла."

Според агенцията Инфантино е полагал "отчаяни усилия" да изведе американския президент от центъра на сцената, докато испанците чакаха своя исторически кадър.

Когато Тръмп най-сетне направи няколко крачки встрани, той отново остана на подиума и попадна в шампионската снимка на новите световни първенци.

Не липсваха и комични моменти. Докато звучеше музиката след церемонията, Тръмп започна леко да се поклаща в ритъм, а кадрите с неговия своеобразен танц мигновено обиколиха социалните мрежи. Само за часове се появиха хиляди колажи и мемета, а потребители се шегуваха, че президентът е „спечелил собствената си титла за най-дълго останал на подиума“.

За мнозина това беше дежавю. На финала на Световното клубно първенство година по-рано Тръмп също остана на сцената по време на празненствата на Челси и не пожела веднага да освободи място на шампионите.

И този път реакцията на публиката беше красноречива. Според Ройтерс, както Тръмп, така и Инфантино бяха освиркани от част от над 82 000 зрители на „МетЛайф Стейдиъм“, когато слязоха на терена за церемонията по награждаването.

Френската телевизия BFM TV също определи случилото се като „странен образ на подиума“, а отбеляза и любопитен детайл около испанския национал Борха Иглесиас.

Преди финала нападателят се пошегува, че не му се иска да поздравява Тръмп, но ще го направи, "за да не попадне в затвора". В крайна сметка той мина през церемонията без инциденти, но именно американският президент отново успя да се превърне в главния герой на вечерта – в ден, който трябваше да принадлежи единствено на световния шампион Испания.