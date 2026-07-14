Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испания удари Франция и е на финал на Мондиал 2026! Серията на Ла Фурия Роха без загуба продължава Снимка: Reuters

Испания е първият финалист на Мондиал 2026! Ла Фурия Роха стигна до спора за трофея, след като победи с 2:0 Франция в Арлингтън (САЩ).

Головете за тима на Луис де ла Фуенте отбелязаха Микел Оярсабал в 22' от дузпа, отсъдена за фал на Люка Дин срещу Ламин Ямал, и Педро Поро в 58'.

Така Испания се класира за втория си финал на мондиал, развали националния празник на французите и сложи тъжен край на 14-годишния период на Дидие Дешан начело на "петлите". Под негово ръководство те станаха световни шампиони през 2018 г. и сребърни медалисти на Евро 2016 и Мондиал 2022.

Снимка: Reuters

Испания очаква във финала в неделя (19 юли) Аржентина или Англия. Световният шампион и европейският вицешампион ще се изправят един срещу друг утре от 22:00 ч. Двубоя можете да следите на живо тук - на btvsport.bg.

ФАКТФАЙЛ

Днес испанците влязоха в историята, записвайки 37-ми пореден мач без загуба. Това е изравнен световен рекорд, който Ла Фурия Роха вече дели с Италия от периода 2018-2021 г. Серията на европейския шампион започна след загубата с 0:1 от Колумбия в приятелска среща на 22 март 2024 г.

Снимка: Reuters

Испания продължава и страхотното си представяне в полуфинали на европейски и световни първенства. Отборът продължи напред за седми път в осемте случая. Иберийците започват с 2:1 над Унгария на Евро 1964, продължават с победа с дузпи срещу Дания на Евро 1984, 3:0 срещу Русия на Евро 2008, 1:0 срещу Германия на Мондиал 2010, успех след дузпи над Португалия на Евро 2012, загуба от Италия от 11-те метра на Евро 2021, и победа с 2:1 над Франция на Евро 2024.

Снимка: Reuters

Ламин Ямал постигна 9-ата си победа в 11 мача срещу Килиан Мбапе във всички турнири.

Той стана и третият най-млад играч, спечелил наказателен удар на световни финали. Пред него са само Дмитри Сичов от Русия срещу Тунис през 2002 г. (18 години и 222 дни) и Майкъл Оуен за Англия срещу Аржентина на Мондиал 1998 (18 години и 198 дни). Звездата на Барселона празнува 19-ия си рожден ден вчера.

Тази вечер открилият резултата Микел Оярсабал записа 24-ото си голово участие в 19 мача за Ла Фурия Роха. Нападателят има 17 попадения и 7 асистенции с националната фланелка.

Снимка: Reuters

Педро Поро пък стана едва вторият защитник с два гола за Испания на един и същи мондиал. Преди него на два пъти - през 1998 и 2002 г., го направи легендата Фернандо Йеро.

Петимата европейци с най-много мачове без поражение на големи първенства са испанци: Аймерик Лапорт с 22, следван от Оярсабал с 20, Фабиан Руис с 16, Микел Мерино с 14 и Ямал с 14.

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Снимка: Reuters

Франция: Майк Менян, Жул Кунде, Дайо Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин, Орелиен Чуамени, Адриен Рабио, Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Брадли Баркола, Килиан Мбапе

Снимка: Reuters Унай Симон, Педро Поро, Пау Кубарси, Аймерик Лапорте, Марк Кукурея, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямал, Дани Олмо, Алекс Баена, Микел Оярсабал

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