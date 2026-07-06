Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ФИФА отмени наказанието на звезда на САЩ, Тръмп благодари Скандал на Мондиал 2026

Скандал на Мондиал 2026! Дисциплинарната комисия към ФИФА отмени наказанието на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун и той ще бъде на линия за осминафинала с Белгия.

Червеният картон на Балогун срещу Босна и Херцеговина в 1/16-финалите дойде, след като главният съдия Рафаел Клаус беше извикан да прегледа ситуацията на монитора на VAR. След прегледа той обяви, че става въпрос за „сериозно нарушение“ и отстрани играча. Инцидентът се случи около час след началото на мача, когато Балогун настъпи Мухаремович по задната част на крака и се плъзна към глезена му.

Обикновено нарушение за такъв червен картон води до спиране от игра за един мач. Санкция за един двубой не може да се обжалва, но ФИФА приложи член 27 от Дисциплинарния кодекс. Той гласи, че "съдебният орган може да реши да отложи пълното или частичното изпълнение на дисциплинарна санкция". Това означава, че нападателят ще бъде в изпитателен срок и ще получи по-сериозна санкция при ново провинение.

Снимка: Reuters

Правилата не са за всички

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства решението с публикация в социалната мрежа Truth Social. "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост!", написа той.

Снимка: Truth Social

Това не е първият случай, в който ФИФА отменя наказание на играч. Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо също избегна санкция за началото на турнира след нарушение, извършено в квалификационен мач за световното първенство. Тогава той получи 3 мача наказание, но два от тях бяха условни.

От Кралската белгийска футболна федерация се възмутиха. Централата твърди, че ФИФА нарушава специфичния правилник на Мондиал 2026, гласящ, че "ако играч или член на техническия щаб бъде изгонен от терена в резултат на директен или индиректен червен картон, той автоматично ще бъде наказан за следващия мач на своя отбор".

Снимка: Reuters

Белгийската федерация посочва противоречие в собствените разпоредби на ФИФА. Според изявлението, ФИФА оправдава решението си въз основа на член 27 от Дисциплинарния правилник, който позволява спиране на изпълнението на санкция. Въпреки това, КБФФ възразява, цитирайки член 66.4 от същия правилник, който гласи, че „червен картон автоматично води до наказание за следващия мач на отбора, както е било с всички предишни червени картони, показани по време на това Световно първенство“.

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия сравни решението на ФИФА да отмени наказанието на Балогун с първоаприлска шега.

"Не знаех, че ще играем на 1 април, а не на 6 юли", цитира Гарсия журналистът Бен Джейкъбс.

САЩ и Белгия играят във вторник (7 юли) от 03:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.