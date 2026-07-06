Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Това е нашата игра: Футболът настръхна срещу Доналд Тръмп и ФИФА (ВИДЕО) Отмяната на червения картон на Фоларин Балогун шокира Белгия, Юрген Клоп и Томас Тухел

Решението на ФИФА да отмени наказанието на Фоларин Балогун предизвика буря във футбола. Нападателят на САЩ получи червен картон в мача срещу Босна (2:0) за нарушение срещу Тарик Мухаремович. И според регламента трябваше да пропусне една среща.

Дисциплинарната комисия на ФИФА обаче анулира санкцията му. И така Балогун ще поведе американската атака срещу Белгия на осминафиналите.

И за да стане ситуацията още по-неловка, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази благодарност към световната централа. Той написа в платформата Truth Social, че федерацията "е постъпила правилно и е поправила голяма грешка".

А изданието "Ню Йорк Таймс" разкрива допълнителни детайли, които наливат масло в огъня. В материала се посочва, че администрацията на Тръмп е получила донос, че реферът на въпросния двубой е бил заподозрян в уреждане на мачове.

Мениджърът на хедж фондове Скот Гудуин - основен спонсор на Американската футболна федерация, е подал въпросната информация към Белия дом. Според него съдията Рафаел Клаус, изгонил Балогун срещу Босна и Херцеговина, е заподозрян в Бразилия в манипулиране на резултати и неоснователни червени картони.

По този въпрос обаче няма доказателства нито от бразилските власти, нито от ФИФА. Въпреки това Тръмп е споменал тази информация в разговор с президента на централата Джани Инфантино...

А реакциите очаквано не закъсняха. Селекционерът на Белгия Рюди Гарсия обяви решението като безпрецедентно и в разрез с духа на играта. От местната федерация пък излязоха с изявление, че са изумени и проучват всички възможни варианти за действие.

Шокиран остана и Юрген Клоп, сочен като следващия селекционер на Германия. "Това е нашата игра, не тяхната", обяви той пред MagentaTV, където работи като анализатор по време на турнира.

"Ако Тръмп и Инфантино наистина са решили така, това е лудост и поставя всичко под въпрос. Тези двамата, които не разбират нищо от футбол, не бива да имат нищо общо с играта. Нарушението не търпи никакъв дебат и това е червен картон".

"Дори ако някой реши, че червеният картон е грешка, в нашата игра често страдане от грешни решения. Но сме се научили да живеем с тях", добави Клоп.

Отношение взе и селекционерът на Англия Томах Тухел. "Къде започва и къде свършва това сега? И ние имаме червен картон след мача с Мексико - можем ли да го отменим? Какво се случва?"

"Аз питам къде е границата. Нямам отговор на това. Да поискаме ли преразглеждане на жълт картон? Мислим ли, че не е червен картон? Къде започва и къде свършва? Това е моят въпрос. Нямам отговор."

"Кой отменя решението, кога и на какво основание? Ще отменят ли жълтия картон на Майкъл Олисе за Франция, който не беше жълт картон? Не знам правилата. Аз съм грешният човек, който да питате. Ще изчакам и ще видя какво предстои", заяви емоционално германският специалист.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.