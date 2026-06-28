Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Доскоро героят за Австрия се учеше да ходи без болка Футболът обича драмата: кой е Саша Калайджич? Снимка: Reuters

В 93' всичко изглеждаше изгубено. Австрия беше на ръба на елиминация, след като Рияд Марез шокира отбора с късен гол за Алжир. Надеждата беше почти изчезнала.

Почти...

Защото на терена се появи човек, който доскоро сам не знаеше дали изобщо ще играе футбол отново - Саша Калайджич.

Само секунди след като влезе като резерва, се случи нещо като написано за кино. Австрийците тръгнаха в последен щурм, топката стигна до Михаел Грегорич, той върна с глава... и Калайджич я засече. Гол.

Австрия е спасена!

Истинската история започва много преди този миг.

Футболистът, който контузиите почти пречупиха

Калайджич е от онези футболисти, които повече време прекарват при физиотерапевт и обикалят кабинети, отколкото на терена. Скъсани връзки на коляното - не веднъж, а три пъти. Над 1000 дни извън игра. Периоди на по 300, 400, дори 440 дни пауза.

Моменти, в които кариерата му изглежда приключила още преди да е започнала истински.

Дори когато преминава за сериозна сума във Висшата лига (бел. ред. - в Уулвс), контузиите не го оставят. Всеки нов старт е последван от ново падане.

В ЛАСК започва да намира ритъм — голове, асистенции, стабилна игра. И точно когато всички го отписват, той започва да убеждава националния селекционер, че заслужава шанс.

Снимка: Reuters

Само няколко контроли по-късно - той вече е в състава за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

И тогава идва вечерта срещу Алжир. Драмата, обратът, последната атака... и онзи единствен удар, който променя всичко.

Момчето, което доскоро се е учило да ходи без болка, сега носи отбора си към следващата фаза на Мондиал 2026.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.