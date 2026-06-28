Доскоро героят за Австрия се учеше да ходи без болка
Футболът обича драмата: кой е Саша Калайджич?
В 93' всичко изглеждаше изгубено. Австрия беше на ръба на елиминация, след като Рияд Марез шокира отбора с късен гол за Алжир. Надеждата беше почти изчезнала.
Почти...
Защото на терена се появи човек, който доскоро сам не знаеше дали изобщо ще играе футбол отново - Саша Калайджич.
Unbelievable!!!!! #GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzYcwUKAdv— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 28, 2026
Само секунди след като влезе като резерва, се случи нещо като написано за кино. Австрийците тръгнаха в последен щурм, топката стигна до Михаел Грегорич, той върна с глава... и Калайджич я засече. Гол.
Австрия е спасена!
Истинската история започва много преди този миг.
Футболистът, който контузиите почти пречупиха
Калайджич е от онези футболисти, които повече време прекарват при физиотерапевт и обикалят кабинети, отколкото на терена. Скъсани връзки на коляното - не веднъж, а три пъти. Над 1000 дни извън игра. Периоди на по 300, 400, дори 440 дни пауза.
Моменти, в които кариерата му изглежда приключила още преди да е започнала истински.
Дори когато преминава за сериозна сума във Висшата лига (бел. ред. - в Уулвс), контузиите не го оставят. Всеки нов старт е последван от ново падане.
В ЛАСК започва да намира ритъм — голове, асистенции, стабилна игра. И точно когато всички го отписват, той започва да убеждава националния селекционер, че заслужава шанс.
Само няколко контроли по-късно - той вече е в състава за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.
И тогава идва вечерта срещу Алжир. Драмата, обратът, последната атака... и онзи единствен удар, който променя всичко.
Момчето, което доскоро се е учило да ходи без болка, сега носи отбора си към следващата фаза на Мондиал 2026.
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