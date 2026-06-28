Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Австрия елиминирана в 94'... и класирана в 96' 3:3 с Алжир, а трябваше да бъде спокоен мач Снимка: Reuters

Мнозина очакваха Австрия и Алжир да изиграят спокоен мач и да си поделят точките – резултат, който щеше да изпрати и двата отбора в елиминационната фаза. Вместо това зрителите станаха свидетели на истинска футболна битка, изпълнена с обрати, напрежение и драматичен финал - 3:3!.

Австрийците показаха още от началото, че играят само за победа. Те откриха чрез Марко Арнаутович, който се възползва от перфектен дълъг пас на Давид Алаба и преодоля алжирския страж. Съперникът обаче отказа да се предаде. Вдъхновени от Ибрахим Маза и Рияд Марез, „пустинните лисици“ постепенно поеха инициативата и малко преди почивката Рафик Белгали възстанови равенството.

След паузата Ралф Рангник хвърли всичко в атака. Резултатът дойде бързо – Марсел Забицер завърши блестяща акция и отново изведе Австрия напред. Радостта не трая дълго. Само пет минути по-късно Марез засече прецизно центриране на Ауар и върна интригата.

Когато часовникът отброяваше последните минути, Алжир нанесе своя удар. Ауар намери Марез с великолепен пас, а звездата на африканците хладнокръвно реализира за 3:2. Австрия изглеждаше елиминирана.

Но футболът обича героите. В шестата минута на добавеното време резервата Саша Калайджич се извиси над всички и с мощен удар с глава прати топката в мрежата за 3:3. Гол, който взриви трибуните, спаси Австрия от отпадане и осигури сблъсък с Испания в следващата фаза.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.