Кошмар за Хърватия, шампанско за Аржентина! Всички 1/8-финали са ясни
Истинският Мондиал започва
След края на груповата фаза на световното първенство 2026 вече са ясни всички 32 отбора, които продължават към елиминациите.
Очакват ни множество интригуващи сблъсъци, като сред най-очакваните са двубоите между Португалия и Хърватия, Германия и Парагвай, както и Франция и Швеция.
Битките започват на 28 юни с мача между Южна Африка и Канада, а последният участник в четвъртфиналите ще стане ясен след срещата между Колумбия и Гана на 4 юли.
Пълна програма на осминафиналите:
28 юни
• Южна Африка – Канада
29 юни
• Бразилия – Япония
• Германия – Парагвай
30 юни
• Португалия – Хърватия
• Нидерландия – Мароко
• Кот д'Ивоар – Норвегия
• Франция – Швеция
1 юли
• Мексико – Еквадор
• Англия – ДР Конго
• Белгия – Сенегал
2 юли
• САЩ – Босна и Херцеговина
• Испания – Австрия
3 юли
• Швейцария – Алжир
• Австралия – Египет
4 юли
• Аржентина – Кабо Верде
• Колумбия – Гана
Най-голям интерес предизвиква двубоят между Португалия и Хърватия, който противопоставя два отбора с високи амбиции още в първия елиминационен кръг. Франция и Германия също могат да се срещнат още на четвъртфиналите, ако преодолеят съответно Швеция и Парагвай.
Световният шампион Аржентина изглежда сред отборите с най-благоприятен жребий. Меси и компания започват елиминациите срещу Кабо Верде и на теория избягват най-сериозните фаворити до полуфиналите. От своя страна Босна и Херцеговина има историческа възможност да достигне далеч в турнира, ако успее да преодолее САЩ.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.