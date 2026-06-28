Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кошмар за Хърватия, шампанско за Аржентина! Всички 1/8-финали са ясни Истинският Мондиал започва Снимка: Reuters

След края на груповата фаза на световното първенство 2026 вече са ясни всички 32 отбора, които продължават към елиминациите.

Очакват ни множество интригуващи сблъсъци, като сред най-очакваните са двубоите между Португалия и Хърватия, Германия и Парагвай, както и Франция и Швеция.

Битките започват на 28 юни с мача между Южна Африка и Канада, а последният участник в четвъртфиналите ще стане ясен след срещата между Колумбия и Гана на 4 юли.

Пълна програма на осминафиналите:

28 юни

• Южна Африка – Канада

29 юни

• Бразилия – Япония

• Германия – Парагвай

30 юни

• Португалия – Хърватия

• Нидерландия – Мароко

• Кот д'Ивоар – Норвегия

• Франция – Швеция

1 юли

• Мексико – Еквадор

• Англия – ДР Конго

• Белгия – Сенегал

2 юли

• САЩ – Босна и Херцеговина

• Испания – Австрия

3 юли

• Швейцария – Алжир

• Австралия – Египет

4 юли

• Аржентина – Кабо Верде

• Колумбия – Гана

Най-голям интерес предизвиква двубоят между Португалия и Хърватия, който противопоставя два отбора с високи амбиции още в първия елиминационен кръг. Франция и Германия също могат да се срещнат още на четвъртфиналите, ако преодолеят съответно Швеция и Парагвай.

Световният шампион Аржентина изглежда сред отборите с най-благоприятен жребий. Меси и компания започват елиминациите срещу Кабо Верде и на теория избягват най-сериозните фаворити до полуфиналите. От своя страна Босна и Херцеговина има историческа възможност да достигне далеч в турнира, ако успее да преодолее САЩ.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.