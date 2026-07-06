Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Една мечта срещу една последна възможност Домакините се изправят срещу Белгия на осминафиналите Снимка: Getty Images

Един от най-непредсказуемите осминафинали на Мондиал 2026 противопоставя домакина САЩ и Белгия. Американците преследват едва второ класиране за четвъртфинал в историята си, но срещу тях застава отбор, който отново показа, че никога не бива да бъде отписван.

Балогън се измъкна, САЩ въздъхнаха

Добрата новина за селекционера Маурисио Почетино е, че голямата звезда Фоларин Балогун ще бъде на разположение. Нападателят беше изгонен срещу Босна и Херцеговина, след като се разписа при победата с 2:0, но наказанието му беше отменено след обжалване.

Снимка: Getty Images

С 3 гола до момента Балогън е двигателят на американската атака и едва третият футболист в историята на САЩ, отбелязал поне 3 попадения на 1 световно първенство. Именно около него се гради една от най-резултатните версии на американския национален отбор.

Снимка: Getty Images

Новото лице на американския футбол

Под ръководството на Почетино САЩ играят смело и атакуващо. Тимът е отбелязал поне по 2 гола във всичките си 4 мача на турнира - нещо, което никой отбор извън Европа и Южна Америка не беше постигал досега на световно първенство.

След трите победи до момента домакините са само на една крачка от исторически четвъртфинал, където ги очаква победителят от Иберийското дерби между Испания и Португалия.

Снимка: Getty Images

Белгия отказва да се предаде

Белгийците стигнаха до осминафиналите по драматичен начин. Срещу Сенегал „червените дяволи“ изоставаха с 2 гола, но Ромелу Лукаку върна надеждата, Юри Тилеманс изравни, а дълбоко в добавеното време на продълженията именно капитанът реализира от дузпа за крайното 3:2.

Снимка: Getty Images

Попадението падна в 124 минута и 44 секунда - най-късният гол в историята на световните първенства.

Последен танц на златното поколение

За Лукаку и Кевин Де Бройне това вероятно е последният Мондиал, а Белгия е решена да извлече максимум от опита на своите лидери. В същото време Леандро Тросар се превръща в тихия герой на отбора с впечатляващата си креативност и вече е сред най-добрите асистентори на турнира.

Снимка: Getty Images

Статистиката обещава един от най-равностойните осминафинали. Според суперкомпютъра на Opta двата отбора са разделени от по-малко от един процент шанс за победа.

Сблъсъкът противопоставя младостта и ентусиазма на домакините срещу опита на белгийското „златно поколение“, което знае, че това може да е последният му шанс за голям успех.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.