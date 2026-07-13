Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ето го човека, който отмени червения картон на звездата на САЩ по желание на Тръмп Решението, което разтърси световно първенство, било еднолично Снимка: fifa

След цял месец футбол от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, едно решение хвърля дебела сянка над местните организатори, а и над Световната футболна централа ФИФА.

Преди осминафинала между американците и Белгия, червен картон на звездата на САЩ Фоларин Белогун беше отменен и той получи възможност да играе в мач.

Смята се, че отмяната на наказанието е дошла след лично обаждане на президента на САЩ Доналд Тръмп до колегата му от ФИФА Джани Инфантино.

Еднолично

Според "Таймс", решението за отмяна на червения картон не е било обсъждано от цялата дисциплинарна комисия, а е взето от.... един човек.

Неговото име е Мохамед ал Камали от Обединените арабски емирства. Той е председател на Дисциплинарната комисия на ФИФА, която следи за наказанията и спазването на правилника и по време на световното първенство.

Снимка: fifa

Самата комисия е от 17 члена, но Ал Камали не се е консултирал с тях. За първи път той действа по този начин.

Иначе в Комисията имат практика някои от случаите, които не изискват разисквания, да бъдат решавани еднолично от заместника на Ал Камали - Хорхе Паласио.

Важните казуси обаче задължително се разискват от минимум трита членове.

Кой е Мохамед ал Камали?

Камали от дълги години работи в администрацията на различни спортни организации в родината си.

Той е част и от Олимпийския комитет на ОАЕ.

Преди дни Ал Камали бе причакан от репортер на Би Би Си, който го попита дали по същия начин може да бъде отменено наказанието и на Джаръл Куанса, който получи директен червен картон по време на осминафинала, в който Англия победи Мексико и ще може да е на линия чак при евентуален финал на "Трите лъва".

Шефът на дисциплинарната комисия просто подмина с усмивка.

Отмяната на червения картон на Белогун не помогна на САЩ. Тимът отпадна от световното след загуба от Белгия в четвъртфинала на Мондиала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.