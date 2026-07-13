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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Ето го човека, който отмени червения картон на звездата на САЩ по желание на Тръмп

Решението, което разтърси световно първенство, било еднолично

Ето го човека, който отмени червения картон на звездата на САЩ по желание на Тръмп
 Снимка: fifa

След цял месец футбол от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, едно решение хвърля дебела сянка над местните организатори, а и над Световната футболна централа ФИФА.

Преди осминафинала между американците и Белгия, червен картон на звездата на САЩ Фоларин Белогун беше отменен и той получи възможност да играе в мач.

Смята се, че отмяната на наказанието е дошла след лично обаждане на президента на САЩ Доналд Тръмп до колегата му от ФИФА Джани Инфантино.

Еднолично

Според "Таймс", решението за отмяна на червения картон не е било обсъждано от цялата дисциплинарна комисия, а е взето от.... един човек.

Неговото име е Мохамед ал Камали от Обединените арабски емирства. Той е председател на Дисциплинарната комисия на ФИФА, която следи за наказанията и спазването на правилника и по време на световното първенство.

Снимка: fifa

Самата комисия е от 17 члена, но Ал Камали не се е консултирал с тях. За първи път той действа по този начин.

Иначе в Комисията имат практика някои от случаите, които не изискват разисквания, да бъдат решавани еднолично от заместника на Ал Камали - Хорхе Паласио.

Важните казуси обаче задължително се разискват от минимум трита членове.

Кой е Мохамед ал Камали?

Камали от дълги години работи в администрацията на различни спортни организации в родината си.

Той е част и от Олимпийския комитет на ОАЕ.

Преди дни Ал Камали бе причакан от репортер на Би Би Си, който го попита дали по същия начин може да бъде отменено наказанието и на Джаръл Куанса, който получи директен червен картон по време на осминафинала, в който Англия победи Мексико и ще може да е на линия чак при евентуален финал на "Трите лъва".

Шефът на дисциплинарната комисия просто подмина с усмивка.

Отмяната на червения картон на Белогун не помогна на САЩ. Тимът отпадна от световното след загуба от Белгия в четвъртфинала на Мондиала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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