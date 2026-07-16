Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ФИФА погва Джуд Белингам. Вижте защо звездата шамароса аржентинец Нови кадри показват как Валентин Барко провокира английските национали след 1:1

Нови кадри от драмата между Аржентина и Англия (2:1) на световното първенство хвърлиха светлина върху скандалния инцидент между Джуд Белингам и Валентин Барко след последния съдийски сигнал.

Камерите уловиха как английската звезда нанася удар в областта на главата на резервата Барко. На пръв поглед ситуацията изглеждаше напълно непровокирана, но появило се впоследствие видео подсказва, че напрежението между двамата е започнало още по време на двубоя.

При изравнителния гол на Енцо Фернандес в 85-ата минута резервите на Аржентина нахлуха край тъчлинията, за да отпразнуват попадението. Вместо да се присъедини към съотборниците си, 21-годишният Барко се насочил право към английските футболисти, скачал и викал пред тях в очевиден опит да ги провокира.

В един момент защитникът Джон Стоунс дори го избутва, след което младият аржентинец се връща към резервната скамейка.

Според мнозина именно този епизод може да е останал в съзнанието на Белингам и да е довел до избухването му след края на срещата.

След удара Барко веднага реагира, като избута халфа на Англия, а секунди по-късно Николас Отаменди се намеси в защита на своя съотборник. Ситуацията бързо беше овладяна, но не остана незабелязана.

Въпреки че главният съдия не видя инцидента в реално време, ФИФА може да се самосезира след появата на видеозаписите. Ако срещу Белингам бъде образувано дисциплинарно производство, той рискува да пропусне двубоя за третото място срещу Франция.

Валентин Барко е добре познат на феновете на английския футбол. Бившият играч на Брайтън записа няколко мача за първия отбор на "чайките", преди да бъде продаден на Страсбург. Силните му изяви във Франция вече го свързват с трансфер в Челси, макар сделката все още да не е официално потвърдена.

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