Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж как Англия загуби от Аржентина - 1:2 (ВИДЕО) Статистиката е безпощадна

Англия дълго ще съжалява за загубата на полуфинала срещу Аржентина. "Трите лъва" водеха с 1:0 до 85', но накрая отстъпиха с 1:2 и трябва да търсят вината в собствените си редици и решението да "паркират автобуса" твърде рано, както показват цифрите.

Томас Тухел, веднага след гола на Гордън в 55', реши напълно да изтегли назад отбора си и да се съсредоточи единствено върху запазването на предимството, игра, която отборът на Лео Меси наказа с два гола и обрат за място на финала.

Как игра Англия след гола, най-добре се вижда от факта, че „Гордият Албион“ имаше само 12% владение на топката след гола в 92' и попадението на Лаутаро за пълен обрат.

Също така в последните 25 минути, момчетата на Тухел реализираха само 25 успешни подавания от общо 39 опита, като цели 12 от тях бяха на вратаря Джордан Пикфорд.

Ето защо по-голямата част от критиките за поражението на Острова бяха насочени към германския треньор, който и при сегашните си обстоятелства ще остане начело на английския отбор.

Англия сега чака само утешителния мач за третото място срещу Франция в събота, докато Аржентина ще защитава титлата, спечелена в Катар 2022, срещу Испания на големия финал.

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