Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Какво ще се случи, ако Меси спечели второ световно? Близо ли е деветата „Златна топка“... Снимка: Reuters

Аржентина победи Англия с 2:1 на полуфинала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада и се класира за втори пореден финал.

Основна заслуга за успеха има Лионел Меси, който е лидер при голмайсторите на турнира с 8 попадения.

При нова световна титла на Аржентина могат да паднат редица рекорди:

* Край на 64-годишна суша – Аржентина и Меси могат да повторят постижението на Бразилия от 1958 и 1962 г., когато Пеле и компания печелят две поредни световни първенства.

* „Супер Златна топка“ – евентуален триумф може да донесе на Меси специалното отличие, връчено единствено на Алфредо ди Стефано през 1989 г.

* Край на спора за най-великия – втора световна титла би дала още един силен аргумент на Меси в дебата за най-великия футболист в историята.

* Девета „Златна топка“ – с нов трофей от Мондиала Меси ще бъде абсолютен фаворит за рекордната си девета награда.

* Недостижим рекорд за трофеи – с 48 спечелени отличия и евентуално второ световно първенство, аржентинецът ще увеличи още повече дистанцията спрямо останалите.

Автор: Кристияна Христова

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.