КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

btvsport.bg

Какво ще се случи, ако Меси спечели второ световно?

Близо ли е деветата „Златна топка“...

Какво ще се случи, ако Меси спечели второ световно?
 Снимка: Reuters

Аржентина победи Англия с 2:1 на полуфинала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада и се класира за втори пореден финал.

Основна заслуга за успеха има Лионел Меси, който е лидер при голмайсторите на турнира с 8 попадения.

Лионел Меси не съществува!

При нова световна титла на Аржентина могат да паднат редица рекорди:

* Край на 64-годишна суша – Аржентина и Меси могат да повторят постижението на Бразилия от 1958 и 1962 г., когато Пеле и компания печелят две поредни световни първенства.
* „Супер Златна топка“ – евентуален триумф може да донесе на Меси специалното отличие, връчено единствено на Алфредо ди Стефано през 1989 г.
* Край на спора за най-великия – втора световна титла би дала още един силен аргумент на Меси в дебата за най-великия футболист в историята.
* Девета „Златна топка“ – с нов трофей от Мондиала Меси ще бъде абсолютен фаворит за рекордната си девета награда.
* Недостижим рекорд за трофеи – с 48 спечелени отличия и евентуално второ световно първенство, аржентинецът ще увеличи още повече дистанцията спрямо останалите.

Автор: Кристияна Христова

Кейн критикува Тухел: На това ниво това не е достатъчно

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
сащ футбол англия Бразилия финал спорт канада световно първенство мондиал Мексико Аржентина меси лионел меси пеле полуфинал рекорди златна топка

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата