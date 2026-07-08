Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболисти ли? Ето го най-красивия съдия на Мондиал 2026! Славко Винчич има бурно минало и успешна кариера Снимка: Getty Images

Красотата е субективна, съдийските отсъждания на футболен мач... също може да са такива.

Смесваме двете, за да ви представим обявеният за най-красив рефер на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

В социалните мрежи в последните дни словенецът Славко Винчич е често споменаван и то с комплименти за външния му вид. Той е на 46 години и вече има 3 наряда за мачове на Мондиала.

Началото

Винчич се занимава със съдийство в професионалния футбол от 2007 г. насам. Тогава дебютира в елитната група на родината си.

От 2010 г. е в списъка на УЕФА за международни съдии. Първото голямо първенство, на което участва, е европейското през 2012 г. Тогава попада в бригадата на друг именит словенец - Дамир Скомина. От тогава често ръководи и мачове от Шампионска лига и Лига Европа.

Снимка: Getty Images

През 2024 г. му е поверен финалът между Борусия Дортмунд - Реал Мадрид (0:2) в най-авторитетния европейски клубен турнир.

Преди това пък свири мача за трофея в Лига Европа през 2022 г., когато Айнтрахт Франкфурт победи Рейнджърс с дузпи.

Винчич за втори път получава наряди на световно първенство, след като ръководи и срещи в Катар преди 4 години.

Снимка: Reuters

Скандалът

В живота на словенеца обаче не липсват и скандали.

През 2020 г. обаче медиите му обръщат внимание, защото... попада в неподходяща компания. На 30 май Винчич е арестуван във вила в Суво поле, в покрайнините на Биелина.

Заедно с него са още 35 човека, сред които и известната в бившите страни от Югославия с разголените си снимки и провокативното си поведение Тияна Максимович (по прякор Тияна Айфон). Акцията на полицията от Босна и Херцеговина е насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие.

Снимка: Getty Images

Скомина е освободен след разпит и няколко часа в районното управление. Само седем от задържаните остават в ареста след вечерта. Във вилата са намерени 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки (близо 10 000 евро).

"Случайно попаднах там. Имам своя фирма и бях в Босна и Херцеговина по работа. Приех покана за обяд, като това се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за което...

Седяхме с компанията и изведнъж нахлула полицаите. Нямам никакви отношения с групата, която е задържана. Нямам дори бизнес отношения с тях. Не е имало оргия, не съм виждал и пистолет", обясни тогава той.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.