Световното първенство, четвъртфинали: Вижте програмата и часовете на мачовете!
Само още седмица до кулминацията на Мондиал 2026
Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико неуморимо препуска към големия си финал!
В ранните часове на 8 юли разбрахме, че Швейцария е последният четвъртфиналист, а в осминафиналите видяхме драматични обрати, неочаквани отпадания и много голове.
От битката за трофея отпада Бразилия, отпадна и Кристиано Роналдо със своята Португалия. Англичани и аржентинци, начело с Лионел Меси, се промъкнаха трудно. Франция и всичките ѝ звезди буквално оцеляха срещу Парагвай.
Какво предстои?
Четвъртфинали
9 юли, 23:00 Мароко - Франция
10 юли, 22:00 Белгия - Испания
12 юли, 00:00 Норвегия - Англия
12 юли, 04:00 Швейцария - Аржентина
Полуфинали
14 юли, 22:00 Мароко/Франция - Белгия/Испания
15 юли, 22:00 Норвегия/Англия - Аржентина/Швейцария
Финал и мач за третото място
19 юли, 00:00 Мач за третото място
19 юли, 22:00 Финал
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