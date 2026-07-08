Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световното първенство, четвъртфинали: Вижте програмата и часовете на мачовете! Само още седмица до кулминацията на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико неуморимо препуска към големия си финал!

В ранните часове на 8 юли разбрахме, че Швейцария е последният четвъртфиналист, а в осминафиналите видяхме драматични обрати, неочаквани отпадания и много голове.

От битката за трофея отпада Бразилия, отпадна и Кристиано Роналдо със своята Португалия. Англичани и аржентинци, начело с Лионел Меси, се промъкнаха трудно. Франция и всичките ѝ звезди буквално оцеляха срещу Парагвай.

Какво предстои?

Четвъртфинали

9 юли, 23:00 Мароко - Франция

10 юли, 22:00 Белгия - Испания

12 юли, 00:00 Норвегия - Англия

12 юли, 04:00 Швейцария - Аржентина

Снимка: Reuters

Полуфинали

14 юли, 22:00 Мароко/Франция - Белгия/Испания

15 юли, 22:00 Норвегия/Англия - Аржентина/Швейцария

Снимка: Reuters

Финал и мач за третото място

19 юли, 00:00 Мач за третото място

19 юли, 22:00 Финал

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.