Героите на Кюрасао: Дебютантът с точка срещу Еквадор на световното
Страхотен вратар накара тима да ликува след 0:0
Исторически ден за малката карибска страна Кюрасао!
Футболният тим на държавата спечели първа точка от световно първенство по футбол!
Играчите на дебютанта на Мондиал 2026 удържаха 0:0 с Еквадор и дори запази шансове да играе в елиминациите на шампионата.
Железен вратар
Основна заслуга за спечелената точка имаше вратарят на Кюрасао Елой Роом, който играе за американския Маями.
Именно той запази вратата си чиста със страхотни спасявания през цялата среща.
Съотборниците му се възползваха от неговата форма и дори отправиха три точни удара към вратата на доста по-опитните си съперници.
Пропуските на Еквадор
Очаквано южноамерикаският тим, който за пети път е на световни финали, бе по-настоятелен.
Пропуски пред вратата на Кюрасао направиха Джон Йебоа, Пиеро Инкапие, Гонсало Плата.
Групата
Така Германия е сигурен участник в елиминациите след като по-рано днес постигна обрат срещу Кот д'Ивоар за 2:1.
Африканската страна пък има три точки, а Еквадор и Кюрасао са с по 1.
Последните мачове в групата: Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар са на 25 юни в 23:00 ч. българско време.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.