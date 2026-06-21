КАТЕГОРИИ

  • Вход
  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

bTV Спорт екип

Героите на Кюрасао: Дебютантът с точка срещу Еквадор на световното

Страхотен вратар накара тима да ликува след 0:0

Героите на Кюрасао: Дебютантът с точка срещу Еквадор на световното
 Снимка: Reuters

Исторически ден за малката карибска страна Кюрасао! 

Футболният тим на държавата спечели първа точка от световно първенство по футбол! 

Играчите на дебютанта на Мондиал 2026 удържаха 0:0 с Еквадор и дори запази шансове да играе в елиминациите на шампионата. 

Железен вратар

Основна заслуга за спечелената точка имаше вратарят на Кюрасао Елой Роом, който играе за американския Маями.

Снимка: Reuters

Именно той запази вратата си чиста със страхотни спасявания през цялата среща. 

Съотборниците му се възползваха от неговата форма и дори отправиха три точни удара към вратата на доста по-опитните си съперници.

Пропуските на Еквадор

Очаквано южноамерикаският тим, който за пети път е на световни финали, бе по-настоятелен.

Снимка: Reuters

Пропуски пред вратата на Кюрасао направиха Джон Йебоа, Пиеро Инкапие, Гонсало Плата.

Групата

Така Германия е сигурен участник в елиминациите след като по-рано днес постигна обрат срещу Кот д'Ивоар за 2:1

Африканската страна пък има три точки, а Еквадор и Кюрасао са с по 1.

Последните мачове в групата: Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар са на 25 юни в 23:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

футбол германия маями кот д'ивоар елиминации еквадор мондиал 2026 Кюрасао дебютант световно първенство по футбол 2026

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата