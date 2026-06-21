Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Героите на Кюрасао: Дебютантът с точка срещу Еквадор на световното Страхотен вратар накара тима да ликува след 0:0 Снимка: Reuters

Исторически ден за малката карибска страна Кюрасао!

Футболният тим на държавата спечели първа точка от световно първенство по футбол!

Играчите на дебютанта на Мондиал 2026 удържаха 0:0 с Еквадор и дори запази шансове да играе в елиминациите на шампионата.

Железен вратар

Основна заслуга за спечелената точка имаше вратарят на Кюрасао Елой Роом, който играе за американския Маями.

Снимка: Reuters

Именно той запази вратата си чиста със страхотни спасявания през цялата среща.

Съотборниците му се възползваха от неговата форма и дори отправиха три точни удара към вратата на доста по-опитните си съперници.

Пропуските на Еквадор

Очаквано южноамерикаският тим, който за пети път е на световни финали, бе по-настоятелен.

Снимка: Reuters

Пропуски пред вратата на Кюрасао направиха Джон Йебоа, Пиеро Инкапие, Гонсало Плата.

Групата

Така Германия е сигурен участник в елиминациите след като по-рано днес постигна обрат срещу Кот д'Ивоар за 2:1.

Африканската страна пък има три точки, а Еквадор и Кюрасао са с по 1.

Последните мачове в групата: Еквадор - Германия и Кюрасао - Кот д'Ивоар са на 25 юни в 23:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.