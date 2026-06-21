Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Германия буксува, но печели (ФАКТФАЙЛ) Кот д’Ивоар бе на секунди да спре един от фаворитите Снимка: Reuters

Германия страда, но победи Кот д’Ивоар с 2:1 в драматичен и изпълнен с положения двубой в Торонто от втория кръг на Мондиал 2026.

Германците започнаха по-активно и още в началото създадоха сериозен натиск. Кай Хаверц бе близо до гол с глава, а малко по-късно Александър Павлович прати топката в мрежата, но попадението бе отменено за нарушение срещу вратаря.

Кот д’Ивоар първи удари в 29'. След пробив отляво и разбъркване в наказателното поле, първо Диало пропусна от чиста позиция, но Франк Кесие бе най-съобразителен и вкара за 0:1.

До почивката Бундестима натискаше, но се сблъска със стабилния Яя Фофана и добре подредена защита. Нойер също трябваше да се намесва решително след опасен удар на Бони, а още един гол на Хаверц бе отменен за нарушение в атака. В добавеното време Флориан Вирц опита да изненада вратаря, но без успех.

Снимка: Reuters

В 68' отборът на Нагелсман изравни. Центриране от десния фланг не бе преценено добре от Франк Кесие и отбраната в оранжево. Дениз Ундав се промъкна от втора позиция, като от близко разстояние не остави шансове за реакция на Фофана - 1:1.

В 90+4 отново Ундав се оказа на най-добрата позиция и реализара за 2:1. Жокерът на вечерта!

ФАКТФАЙЛ

* Мануел Нойер участва в мач на световно първенство за 21-ви път, което е рекорд за вратар. 40-годишният страж започна като титуляр в мача срещу Кот д'Ивоар.

* Нойер е №1 в историята, изпреварвайки французина Юго Лорис, който има 20 участия на СП.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.