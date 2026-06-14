Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ударно начало за Бундестима! Германия спря на 7 Тимът на Юлиан Нагелсман разпиля аутсайдер на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Ударно начало за Германия на световното първенство! Тимът на Юлиан Нагелсман разгроми със 7:1 аутсайдера Кюрасао на старта в група 5.

Точни за Бундестима в Хюстън бяха Феликс Нмеча в 6', Нико Шлотербек в 38', Кай Хаверц в 45+5' от дузпа и в 88', Джамал Мусиала в 47', Натаниъл Браун в 68' и Дениз Ундав в 78'.

За Кюрасао единственото попадение реализира Ливано Комененсия в 21'.

Снимка: Reuters

Ундав влезе историята, превръщайки се във втората резерва с гол и две асистенции на световни финали. Другият такъв случай е от 2014 г., когато Хамес Родригес направи същото при 4:1 за Колумбия над Япония в основната фаза в Бразилия.

Германия отбелязва 7 или повече попадения в мач от мондиал за трети път. През 2002 г. Бундестима разнищи Саудитска Арабия с 8:0, а през 2014-а унижи Бразилия със 7:1.

Със своите 40 години и 79 дни, вратарят Мануел Нойер стана най-възрастният, играл за Германия на голямо първенство. Той подобри рекорда на друга легенда - Лотар Матеус, който участва на Евро 2000 на 39 години и 91 дни.

Кюрасао претърпя най-тежката загуба за дебютант на световни финали от 1954 г. насам, когато Южна Корея пада с 0:9 от Унгария.

В другия двубой от група 5 на Мондиал 2026 Кот д'Ивоар излъга Еквадор.

Снимка: Reuters

СЪСТАВИТЕ

ГЕРМАНИЯ: 1. Мануел Нойер, 6. Йошуа Кимих, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниел Браун, 5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Виртц, 19. Лерой Сане, 7. Кай Хаверц

КЮРАСАО: 1. Елой Руум, 5. Шерел Флоранус, 18. Армандо Обиспо, 23. Ришедли Базур, 24. Деверон Фонвил, 7. Жуниньо Бакуна, 8. Ливано Комененсия, 10. Леандро Бакуна, 21. Тахит Чонг, 9. Юрген Локадия, 12. Сонте Хансен